Yo creo que Zidane ya tomó su decisión respecto a James: Tomás Roncero

La final de la Liga de Campeones se llevará a cabo este sábado entre Juventus, equipo donde juega Juan Guillermo Cuadrado y el Real Madrid, equipo de James Rodríguez. El director del diario AS de Madrid y comentarista radial en España, Tomás Roncero, aseguró que ya está próxima la salida de James del equipo merengue.



“Yo lo que veo es que Zidane ya está hablando en pasado. Todos sabemos que el sueño de James era jugar en el Real Madrid y ya lo logró. Su rendimiento fue fenomenal. Hizo 11 goles en toda la temporada y eso para un jugador que no estuvo tantos minutos en el terreno de juego es muy bueno” señaló el periodista.



Además, agregó que está seguro de que posiblemente si se paguen $US80 millones de dólares por el jugador. “En la Premier si pagaría esa cifra, pero la verdad yo no lo veo en el United, sino en el City o hasta en el Inter en Italia que quiere comenzar una nueva era con una figura estrella”.



Roncero se refirió también al partido amistoso entre Colombia y España el próximo 7 de junio y concluyó afirmando que sí es un partido que causa interés en los españoles porque “siempre da gusto ver jugar a la selección colombiana”.