Cristiano: "Demasiada humildad no es buena"

Cristiano Ronaldo, delantero del Real Madrid, afirmó este martes, en las cámaras de Real Madrid TV, que para ganar la final de la Liga de Campeones "demasiada humildad no es buena" y declaró que su equipo tiene que demostrar su "carácter" para ganar el título en Cardiff.

El delantero portugués, a cuatro días del partido decisivo por el máximo trofeo continental que disputará ante el Juventus, dejó claro que él y sus compañeros tienen que sacar a relucir su carácter para conseguir su segundo título del curso.

"Demasiada humildad no es buena. Tenemos que demostrar nuestro carácter y quién es el mejor. Ellos (el Juventus) son un excelente equipo pero nosotros también. Tengo la sensación de que vamos a hacer un gran partido y vamos a ganar", dijo.

Además, reconoció que el día del partido habrá muchos "nervios" por parte de todo el mundo, aunque reveló que ganar la Liga tranquilizó mucho a los jugadores del Real Madrid, que, a su juicio, están en un momento "extraordinario".

"Ahora prefiero no pensar mucho en la final. Se gana marcando goles. Yo me siento bien, me siento mejor a nivel físico que las últimas temporadas. También porque he jugado menos, aunque soy el que más partidos de la plantilla", destacó.

Para Cristiano, el culpable de su gran momento de forma es su entrenador: "se debe a una gran gestión e inteligente de Zidane y de mis compañeros. A lo mejor algunos querían jugar más, pero es el entrenador el que toma las decisiones".

"Me siento mejor que en los últimos años. Espero ayudar al equipo con goles el sábado. Espero que la afición esté con nosotros el sábado y tengan pensamientos positivos", culminó.