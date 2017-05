Verdasco: "He ganado más por constancia que por experiencia"

El veterano español Fernando Verdasco, de 33 años, acabó este martes con la joven promesa alemana Alexander Zverev, de 20, en la primera ronda de Roland Garros, una victoria que atribuyó más a la constancia que a la experiencia.

"No creo que haya tenido que ver con la edad. Él viene de ganar en Roma y tenía un poco menos experiencia que hoy", bromeó el español, que cumple su decimocuarto Roland Garros.

"Ha ganado el que ha estado un poco más constante", dijo Verdasco, que señaló que el partido, que se jugó en dos días, tuvo lugar en malas condiciones de clima, con lluvia en el primer día y viento en el segundo.

El partido fue suspendido por la lluvia y la oscuridad ayer cuando el germano acababa de ganar el segundo set y empatar a uno la contienda.

"La clave ha estado en el tercero, los dos podíamos haber ganado y lo he hecho yo y creo que eso me ha dado confianza y a él se la ha quitado. Ha comenzado a jugarse puntos difíciles y he podido controlar", señaló.

"Creo que ninguno de los dos hemos hecho el partido de nuestra vida, pero ha ganado el que ha estado más sólido, ha cometido menos errores y ha estado más consistente", aseguró.

"La victoria de hoy me da más satisfacción porque estoy teniendo muy mala suerte en los emparejamientos (...) Lo tengo que aprovechar, no ver esta victoria como una más. Tengo que creer en mi y jugar de la misma forma que hoy el siguiente partido", dijo.

Sobre su siguiente rival, el francés Pierre-Hugues Herbert, Verdasco afirmó que "será un partido complicado" porque "tiene un buen servicio y una buena volea".

"Jugué con él en Indians Wells, es uno de los mejores del mundo en dobles y muy bueno en individuales, y está en su casa. Voy a tratar de jugar mejor que hoy, pero sé que es un partido complicado", afirmó.