Paredes: "Romario vive en una burbuja e igual no sabe que Luis falleció"

Jesús Paredes, preparador físico que trabajó durante muchos años junto a Luis Aragonés, señaló a Efe que el ex jugador brasileño Romario de Souza "vivió siempre en una burbuja" e "igual no se ha enterado" de que el técnico de Hortaleza había fallecido.

Así lo señaló a EFE al ser preguntado por las recientes declaraciones de Romario sobre Aragonés, quien le entrenó en el Valencia, y al que el ex futbolista calificó en unas declaraciones recientes como "un imbécil".

"A lo mejor no se ha enterado de que Luis falleció porque no se enteraba de muchas cosas. Me parece que lo que dijo hay que decirlo cuando alguien todavía se puede defender", prosiguió.

Paredes participó hoy en el acto en el que la plantilla del Valencia conmemoró el último ascenso del equipo valenciano a Primera División que se produjo el 30 de mayo de 1987, del que hoy se cumplen treinta años y en el que Paredes participó como preparador físico del equipo que entrenaba Alfredo di Stéfano.

Paredes, que regresó al Valencia con Aragonés como entrenador en la temporada 95-96 y el inicio de la 96-97, añadió que si Romario no sabe que Aragonés ha fallecido, todavía tiene tiempo de disculparse.

"Yo no voy a decir nada al respecto, pero él está en su mundo e igual ni se ha enterado. De ser así, tiene disculpa, de lo contrario, no", agregó Paredes, quien considera que Romario se ha equivocado.

Sobre este tema, también se pronunció el ex futbolista Carlos Arroyo, quien coincidió en el Valencia tanto con Romario como con Luis Aragonés.

"Discrepo mucho con Romario. Para mí, Luis ha sido como un padre y no se merece ese calificativo. Siempre nos ha ayudado mucho a todos y ha sido un ejemplo", afirmó.

"Luis siempre defendió a muerte al futbolista y nos llevó casi al éxito en una Liga -la 95-96- en la que luchamos por el título hasta la última jornada. Siempre fue una muy buena persona y un buen entrenador", concluyó Arroyo. EFE.