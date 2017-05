Marcelo: "Ser los primeros en repetir título es una motivación muy grande"

Marcelo, lateral internacional brasileño del Real Madrid, destacó el sentimiento que tiene el vestuario ante la posibilidad de ser el primer equipo que conquista dos años consecutivos la Liga de Campeones, y admitió que "es una motivación muy grande".

"Anímicamente estamos muy bien, tenemos la oportunidad de jugar otra final en tan poco tiempo y ser los primeros en repetir es una motivación muy grande. Sabemos que cada final es distinta y no hay que pensar en otras que hemos jugado", dijo ante los medios en el día de puertas abiertas del Real Madrid.

Bromeó Marcelo en el pulso que tendrá con su compatriota Dani Alves. "Es muy pesado (risas). Es un gran jugador, como todos ellos y va a ser un gustazo jugar contra ellos. Dani dará guerra todo el partido", advirtió.

Intentó Marcelo restar presión y dijo que no piensan en los récords que superarían si son campeones en Cardiff. "Pensamos en jugar una final y en disfrutar del momento, que es muy bonito. Pero no se me pasa por la cabeza romper récords. Vamos partido a partido y disfrutamos con la final".

"Sabemos como vamos a jugar y vamos a hacer nuestro trabajo en el campo. Estamos bien física y mentalmente, jugar una final es una motivación extra. Hemos ganado la Liga y jugar la final de la Champions no tiene precio", añadió.

Pese a su larga experiencia, confesó Marcelo que sigue sintiendo lo mismo que antes de su primera final. "No te acostumbras, los nervios son los mismos siempre". Aunque invitó a disfrutar del momento a sus compañeros. "Pienso que tenemos que disfrutar cada entrenamiento y cada partido. Lo que estamos haciendo aquí, jugando al fútbol, jugando una nueva final de Champions, aunque hay tensión tienes que disfrutar".

Por último, destacó el momento dulce del costarricense Keylor Navas. "Estamos con Keylor a muerte, trabaja muchísimo desde que llegó al Real Madrid y estamos muy contentos con él". Y destacó como clave del éxito el ambiente que tienen en el vestuario.

"He jugado con muchísimos jugadores y no sé si es la mejor plantilla. El ambiente ha cambiado muchísimo. El equipo está unido, hay una mezcla de jugadores jóvenes con otros de mucha experiencia. Somos un gran grupo", sentenció.