Carla Suárez ve a 20 ó 25 jugadoras con opciones de ganar Roland Garros

La tenista española Carla Suárez, que hoy superó la primera ronda de Roland Garros, cree que en ausencia de Serena Williams el torneo femenino se presenta muy abierto y que las primeras raquetas del circuito saben que podría ser una buena ocasión para lograr el título.

"Las 20 ó 25 primeras sabemos que podemos tener opciones, sobre todo las que ya tenemos experiencia. El hecho de que no esté Serena (Williams) es positivo, aun sabiendo que en los últimos años ya perdía más partidos. Muchas jugadoras sabemos que tenemos más posibilidades", señaló en rueda de prensa.

Suárez, 23 del mundo, se deshizo sin grandes problemas de la griega Maria Sakkari por 6-4 y 6-2 en 1 hora y 23 minutos, y se enfrentará ahora a la rumana Sorana Cirstea, 64 de la clasificación, que se deshizo de la china Shuai Peng por 6-3 y 6-1.

"Perdí con ella (Cirstea) en Australia, aunque aquello era diferente. Es una jugadora que me conoce, que sabe cómo hacerme daño. El tenis femenino está muy igualado, si bajas una marcha te comen. Me gustaría intentar hacer mi juego y hacerle daño, que ella no pueda jugar agresiva", dijo.

La canaria consideró que llega en un buen momento físico a París, aunque precisó que "ganar o perder partidos no depende de un tema físico o de nivel tenístico, sino que es algo mental, es", añadió, "un tema mío".

Sin embargo, reconoció que el año pasado y el anterior había llegado al Grand Slam francés "un poco mejor" que en esta edición.

Suárez acabó con una reflexión sobre la necesidad de que el tenis femenino apueste por las nuevas caras del circuito, ya que se vive un "cambio generacional" que no acaba de llegar al público.

"Se está acabando la época de Serena, Sharapova también va creciendo, Venus también... Creo que la WTA tendría que mover eso un poco, dar a conocer caras diferentes. Está habiendo un cambio generacional. Con todos los cambios que ha habido la gente podría conocer más caras", opinó.