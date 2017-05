Kroos: "No quiero hablar sobre Bale o Isco, lo importante es el sistema"

Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, aseguró este martes que para doblegar al Juventus en la final de la Liga de Campeones será importante elegir el sistema para ganar y no elegir a un jugador o a otro, como Isco o Bale.

Para el medio alemán, el debate de la final no es la presencia en el once inicial de Gareth Bale o de Isco Alarcón, dos jugadores que luchan por un puesto. La presencia de uno u otro altera el sistema de Zinedine Zidane y esa sería la clave para Kroos de cara a vencer al Juventus.

"No quiero hablar de si jugará Bale o Isco porque somos 23 jugadores. Pero puedo decir que cambia jugar con 4-4-2 o 4-3-3. Con el primero se juega con un jugador más en el centro del campo y con el 4-3-3 no. La cosa cambia. Hay que elegir la formación para ganar al Juventus, no a los jugadores. Yo tengo una opinión pero no la voy a decir", dijo.

Kroos resaltó que el encuentro será muy difícil porque el Juventus es un equipo "muy fuerte" que ha llegado a la final después de eliminar a clubes como el Barcelona y ganar la Liga italiana por delante del Roma.

"Será un partido al cincuenta por ciento. Lo importante es jugar como un equipo sobre el campo. Esa será la clave. Es importante. Todos los jugadores son importantes en el equipo. Todo el mundo se siente importante en el grupo, han tenido minutos", finalizó.