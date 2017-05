Morbidelli: "Mentiría si dijese que Mugello es una carrera más"

El italiano Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0'0 Kalex), líder destacado del mundial de Moto2 asegura que "mentiría si dijera que Mugello es una carrera más, porque es todo lo contrario".

"Será la primera vez esta temporada en Italia y correré delante de mis aficionados, en casa, a los que puedo sentir cómo me animan, sobre todo cuando estoy en la pista y si bien es cierto es que nuestro planteamiento para la carrera será el mismo, será importante plantearlo bien, porque Mugello es un circuito muy rápido y con muchos cambios de dirección", explicó Morbidelli.

"Es un trazado muy exigente físicamente y también cuenta con zonas muy técnicas, pero es un circuito en el que no hemos ido demasiado rápido en el pasado y espero poder cambiar este fin de semana, para salir el domingo con un buen resultado y más puntos", añadió el piloto de Estrella Galicia 0'0.

Su compañero de equipo, Alex Márquez, reconoció que "Le Mans no es un circuito que realmente se adapte a mi estilo de pilotaje, así que terminé contento con el cuarto puesto y con los puntos, porque me permitieron subir al tercer puesto en el campeonato".

"Mugello es un circuito con curvas rápidas y fluido, un circuito donde disfruto muchísimo pilotando y por eso estoy deseando empezar el fin de semana", afirmó Márquez, vencedor del Gran Premio de España de Jerez de la Frontera.

"La lesión en mi pie está mucho mejor, todavía no ha soldado el hueso del todo, pero confío en que no me moleste demasiado encima de la moto y me permita luchar por un buen resultado, espero que sea en el podio", reconoció el piloto de Estrella Galicia 0'0.