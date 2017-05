Spalletti: "Alguien quiso crear una guerra interna entre Totti y yo"

El técnico Luciano Spalletti, que se despidió hoy del Roma, aseguró que "alguien quiso crear una guerra interna" entre él y el capitán Francesco Totti y subrayó que, aún así, seguirán siendo "amigos" y "personas que se respetan en todo".

Spalletti se desvinculó oficialmente hoy del Roma entre polémicas por su gestión del vestuario y quiso defender su posición al considerar que siempre se portó "con coherencia" y que los pitos que recibió en su último partido no eran merecidos.

"Alguien quiso crear una guerra interna entre Totti y yo. No merezco esos pitos por cómo trabajé. Se ha querido seguir esa historia, espero que ahora se cambie de actitud", dijo en la rueda de prensa de despedida desde el centro técnico de Trigoria.

"Seguiré siendo amigo de Totti, seguiremos hablando como siempre. Seguiremos siendo personas que se respetan en todo", agregó.

El técnico toscano se mostró resentido con el trato recibido por parte de la prensa local e insistió mucho en el hecho de que siempre trabajó por el bien del Roma.

"Trabajé de manera seria y profunda, tratando de hacer el bien del Roma. Yo tengo mis ideas y traté de aplicarlas, luego cada uno puede hacer sus consideraciones sobre la temporada", dijo.

Tras un comienzo positivo en Roma, Spalletti vio su relación estropearse también con la afición y lamentó el hecho de que sus críticos no hayan entendido la realidad de las cosas.

"Si esas personas hubieran estado en mi cabeza no me hubieran pitado. (...) No he logrado que todos lucharan por un mismo objetivo", explicó.

"Quizás dije cosas fuertes en algunos momentos, pero si las he dicho era porque era necesario. Si alguien estuviera aquí entendería que no estaban equivocadas", afirmó.

Sobre el director deportivo, el español Ramón Rodríguez Verdejo "Monchi", comentó: "Le conocí, y por su calidad de persona será doloroso no poder seguir trabajando con él. Creo que aquí hay necesidad de personas fuertes, Monchi tiene esa calidad y estoy seguro de que logrará unir al Roma", aseguró.

Unas palabras de respeto que le devolvió el propio Monchi, presentando la rueda de prensa.

"Tenía y tengo especial interés en decir que es una relación a nivel personal y profesional que ha sido corta pero muy intensa. Antes de llegar tenía un concepto excelente del técnico y ahora se ha multiplicado", aseguró.