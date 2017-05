Forlán: "No hay eliminatorias más complicadas que las sudamericanas"

El uruguayo Diego Forlán considera que no hay una fase de clasificación mundialista tan difícil como la sudamericana y resalta la importancia de la fecha de agosto, cuando la Celeste juega contra la selección argentina.

"Las últimas tres fechas no sumamos puntos y nos metimos en el borbollón de equipos. Aún hay que ver si finalmente se le quitan puntos a Bolivia -por alineación indebida y recurrido por Argentina-, si se le dan a Chile, pero es complicado. La eliminatoria sudamericana es la más complicada de todas, por altura, por equipos por los viajes, las distancias... Hay grandes selecciones y además se juega, todos contra todos", dijo a Efe.

A falta de cuatro fechas para la conclusión de la fase de clasificación a Rusia 2018, con Brasil ya clasificada, Uruguay aventaja en un punto a Argentina, tiene los mismos que Chile (23) y uno menos que Colombia, lo que convierte el choque frente a la Albiceleste en crucial para asegurar una plaza en la próxima Copa del Mundo.

"Tenemos un partido complicado con Argentina en agosto. Es una fecha mala para todos, porque están todos de pretemporada, con poco rodaje. Los que tienen más jugadores en Europa van a sufrir más. Los otros tendrán una pequeña ventaja. No es lo mismo llegar de pretemporada con mucha preparación física y poco balón, que estar con tres, cuatro, cinco meses jugando la Liga", señaló.

Forlán destaca a Paulo Dybala, que el próximo sábado, pasará su examen más exigente en Europa, en la final de la Liga de Campeones que el Juventus jugará contra el Real Madrid.

"No soy ningún vidente, pero ya lo dije en las columnas que tengo en las redes sociales. Lo había visto un poco en Argentina y en el Palermo ya te dabas cuenta que, sin ponerlo a la altura de Messi, es parecido en estilo de juego. Es desequilibrante, se va de jugadores, rompe líneas y además es asistidor. Es la diferencia. El Real Madrid tiene que tener cuidado, porque la Juve, a pesar de ser muy fuerte defensivamente, tiene un equipo adelante, con jugadores desequilibrantes que pueden hacer daño".

Asimismo, Forlán asegura que el estado de forma del exbarcelonista Dani Alves, otra de las bazas del Juventus, no es ninguna sorpresa.

"Para mí no es una sorpresa, porque no tenía dudas ni de su capacidad, ni de su talento. Lo que pasa es que la gente piensa que porque un jugador tiene edad, está viejo. Hay diferentes biotipos, hay algunos que tienen 28 años y parecen viejos y otros con 38 que no. Lo demostró todos estos años en el Barcelona y está en un gran momento. Físicamente, se encuentra bien. tiene experiencia y eso le da mucha lectura de juego. Antes se desgastaba más".