Forlán: "El Atlético ha dado el salto de calidad que los hinchas merecían"

Diego Forlán militó en el Atlético de Madrid desde 2007 hasta 2011 y ganó, en 2010, con los rojiblancos una Liga Europa y una Supercopa de Europa, además de la bota de oro (2008-09).

El uruguayo, de 38 años, volvió a pisar césped del estadio Vicente Calderón para el partido 'Final de Leyenda', que sirvió de despedida al recinto y sintió "una gran emoción".

Forlán, que se siente un rojiblanco más, declaró, en una visita a la Agencia EFE un día después del cierre del Calderón, que "el club ha dado el salto de calidad que los hinchas merecían".

Pregunta - ¿En qué ha cambiado este Atlético con respecto al de usted?

Respuesta - "Se nota otro ambiente. Otra energía a cuando llegué en 2007. Es un ambiente distinto en la afición y el club. Obviamente, el club ha crecido mucho más económicamente y tiene muchos más ingresos. Se ficha mucho más. Ha dado un salto de calidad que todos los hinchas esperaban y merecían. Lo están disfrutando".

P - En su etapa, también hubo muy buenos momentos.

R - "Cuando me encuentro con algunos atléticos de aquella época, me destacan qué momento vive el club ahora, pero aquel momento, cuando yo militaba, también era especial. No hace muchos años atrás los partidos eran de 4-3 ó 3-1. Había muchos goles. Partidos que parecía que perdíamos y que les dábamos la vuelta de la nada. la gente lo disfrutaba también. Fue un punto de partida inicial para lo de ahora".

"Venir en aquel momento, en 2007, al Atlético de Madrid era un desafío enorme. El Atlético estaba peleando por el séptimo ó sexto puesto, peleando por entrar en la UEFA y cuando se interesaron por mí no lo dudé, por más que sabía que habían venido muchos jugadores que no habían logrado el resultado deportivo que todos esperaban. Estaba convencido de que era un lindo desafío".

P - ¿Qué sintió en la despedida del Calderón?

R - "Fue espectacular. Fue una gran emoción. Hace 6 años, desde que me fui del Atleti, no había tenido oportunidad de regresar a Madrid. Los días previos eran todo nostalgia. Paseando por Madrid, sentí el cariño de la gente previo al partido. Ver el estadio lleno en un partido de estas características no es fácil. Volver a sentir el cariño de la gente fue muy lindo".

P - ¿Vivió algún reencuentro especial?

R - "Me gustó ver a la gente del club. Tuve la oportunidad de ver a Marina, con el que jugaba mucho al golf junto a Pedro Pablo. Estuvimos hablando, éramos un grupo que nos juntábamos todos los lunes y luego íbamos a comer. Con los compañeros estás más en contacto, pero con la gente del club me dio mucha alegría".

P - ¿Con qué momento se queda de su estancia en el Calderón?.

R - "Los partidos contra el Barcelona fueron siempre espectaculares. Recuerdo uno, que creo que fue 4-2, que íbamos perdiendo 2-0. Yo hice un gol de 35 metros de zurda que era el 2-1. Un partido con el Espanyol, también. Nos expulsaron a Perea e íbamos perdiendo 1-0 y era un partido importante para ir a puestos de Liga de Campeones. Luego, sin lugar a dudas, los títulos".

P - Usted ha militado en muchos equipos y sentido a muchas aficiones. ¿Qué tiene la del Atlético que no tengan otras?.

R - "Cada club tiene algo particular, pero el estadio del Atleti es como algo diferente. Ves tantos años de sufrimiento, los momentos que el equipo no lograba lo que todos querían, siendo un equipo grande. Ha pasado por momentos malos y buenos que hacen que sea una afición especial. Si estuvo en los momentos malos, imagínate en los buenos. Hay que valorar lo que hacen y su apoyo. No se ve en todos los lados. La gente siempre iba al campo, siempre tenía esperanza. Se puede comparar un poco con nosotros en el Mundial de Sudáfrica. Uruguay, que había vivido tantos éxitos y durante 30 años no lograba títulos. Lo que se vivió en Sudáfrica para los mayores era totalmente diferente"

P - ¿Qué le parece que Griezmann pueda marcharse del equipo?

R - "Es una decisión muy personal. Es difícil. Hay que entender que, aunque sea un juego de pasión, no dejamos de ser profesionales, lamentablemente. Igual que él vino en su momento de la Real Sociedad, ahora puede tener la oportunidad de ir a otro lado, pero si es así, siempre va a aparecer alguien en su lugar. Hay que ver de qué manera se soluciona lo del TAS, que es el problema. Si Griezmann se va, puedes tener 100 millones de euros para comprar, que es un buena cantidad. Lo peor que puedes tener es un jugador no que no quiera quedarse, sino que quiera irse a otro lado. No porque esté mal en el Atlético, sino porque quiera buscar otros horizontes. Eso es muy respetable. Pero por el Atlético han pasado grandísimos delanteros. Luego viene otro y anda bien. A lo mejor se puede ir él y viene Diego Costa. (Griezmann) Tiene una cláusula altísima, que te permite comprar bien".

P - Qué le parecería Cavani como posible sustituto?.

R - "Va a ser difícil porque acaba de renovar y está cómodo en el París Saint Germain. Tras la salida de Ibrahimovic es la bandera del PSG y más con la campaña que hizo. Es complicado. Sería espectacular. Diego Costa y Cavani son jugadores que para el estilo del Atlético serían importantes".

P - ¿Qué valor tiene Godín en el actual Atlético?.

R - "Lleva muchos años en esto y está en un grandísimo nivel en la selección y en el club. Me pone muy contento porque él disfruta". EFE.

