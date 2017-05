Forlán se prepara para entrenador mientras decide cuál será su futuro

Con 38 años, tras vivir su última experiencia en la Superliga del fútbol indio, el uruguayo Diego Forlán aún no ha decidido cuál será su próximo destino, pero con la vista puesta en un futuro que no descarta que sea cercano, ha comenzado el curso de entrenador, con su padre como gran referente e imagen en la que fijarse.

Durante una visita a la sede de la Agencia EFE en Madrid, tras ser aclamado por la afición del Atlético durante la despedida del Vicente Calderón, Forlán resalta la ilusión que le hace seguir una temporada más para cumplir 20 años de profesional, pero también piensa en un futuro que puede pasar por los banquillos, sin descartar que en algún momento vuelva a cruzarse en su camino el club rojiblanco.

"Estoy haciendo el curso de entrenador. Me gustaría, si se da la oportunidad, ser entrenador. Con mi hermano tenemos un grupo de amigos profesionales, que podríamos trabajar juntos. Seguramente, voy a hacer algo vinculado al fútbol. Todavía no tengo decidido qué, pero es importante hacer el curso, para el día de mañana", resalta.

¿Se ve en el Atlético? "Uno obviamente está abierto a cualquier posibilidad de trabajo el día de mañana. Me encantaría. El fútbol es lo que sé, lo que viví y a lo que me gustaría seguir vinculado".

Dirigido por Alex Ferguson, Manuel Pellegrini u Óscar Washington Tabárez, Forlán tiene claro en qué espejo quiere reflejarse, más allá de tácticas o estilos de juego.

"El referente fundamental es mi padre (Pablo Forlán). Tuve el privilegio de tenerlo como entrenador de chico, donde uno más aprende, y de escuchar cosas de grandes de jugadores importantes que pasaban por casa. Es mucha enseñanza. Es en quien me he apoyado, sigo apoyándome y seguiré haciéndolo, si algún día tomo la decisión de ser entrenador. Después, tuve grandísimos entrenadores, Ferguson, el maestro Tabarez, Pellegrini, Paulo Autori en Japón, Guimaraes, el de Costa Rica, que estuvo conmigo en India...destaco no tanto lo futbolístico, sino la calidad humana", señala.

Forlán también opinó sobre tres entrenadores protagonistas esta temporada; Diego Simeone, Zinedine Zidane y José Mourinho.

"Simeone, como jugador era un ganador. Un jugador de desafíos y por eso es entendible la manera que juega su equipo. Es un contagio mutuo (entre el Atlético y él) que se ve. Uno lo ve por la televisión y más con una afición como la del Atleti. Si con poquito que le das se vuelve loca, imagínate con los resultados y los momentos que vive ahora el equipo".

"Zidane está rompiendo el mito de que, siendo un gran jugador, se puede ser un gran entrenador, que es algo no se da a menudo. Se ve en el respeto que tiene el plantel por él como persona y por lo que fue también y cómo lleva al equipo desde la salida de Benítez hasta hoy, porque está ganando cosas importantes".

Y de José Mourinho resalta que ha dado al United el título que necesitaba para afrontar la era postFerguson sin la impaciencia que se llevó por delante a entrenadores como David Moyes o Louis van Gaal.

"Con el Manchester ha pasado lo que puede pasar en Uruguay con el maestro Tabárez o con el Atlético después de que se vaya el Cholo. El siguiente entrenador que venga es como el conejillo de Indias. Fueron más de 25 años con el mismo entrenador (Ferguson), que lo ganó todo, que conocía el club como la palma de su mano y hacía lo que quería", dijo a Efe.

"Romper eso no es de un solo entrenador, es de varios como sucedió y ahora llegó un técnico como Mourinho, que ha logrado la Europa League, un título que el club no tenía y le da más fuerza para dar el puntapié inicial de cara al futuro. Hay que ver cómo se arma, es un club con dinero y buenos jugadores. Pero creo que era necesario un título de esta jerarquía para poder tener tranquilidad y volver a estar en el lugar de antes".