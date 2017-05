La mirada de Centroamérica de 5 famosos escritores de América Latina retratados por Daniel Mordzinski

Si para los organizadores de Centroamérica Cuenta, el exitoso encuentro de escritores, pensadores y periodistas que se realizó la semana pasada en Managua, "la literatura es capaz de promover un viaje profundo hacia los otros", el fotógrafo argentino Daniel Mordzinski busca retratar a quienes nos hacen viajar hacia esos mundos.

Conocido como "el fotógrafo de los escritores", este retratista argentino radicado en París lleva una vida inmortalizando a los grandes autores iberoamericanos.

Con la originalidad, belleza y humor que lo caracterizan, Mordzinski no desaprovechó la oportunidad de tener reunidos en la capital nicaragüense a tantos cuenta cuentos de la región.

He aquí una selección acompañada de textos de los creadores fotografiados.

Renato Cisneros: "Mi padre tenía algo de volcán"

Mi padre tenía algo de volcán. De tanto fumar siempre andaba echando columnas de humo por la casa, como si sus pulmones fuesen cráteres en constante actividad. Y cuando era solicitado por periodistas para hablar del terrorismo en su calidad de militar y exministro de Guerra, solía estallar en declaraciones duras y calientes como la lava.

En casa había un libro acerca de la subversión que tenía un largo capítulo dedicado a mi padre, cuyas reflexiones y propuestas acerca de cómo acabar con Sendero Luminoso siempre resultaban controvertidas. El libro se llamaba «Sobre el Volcán», que a mí me parecía un título perfecto.

He recordado todas esas cosas esta mañana mientras Daniel Mordzinsky me capturaba delante del volcán Masaya con el mismo talento y cariño con que, un año atrás, en Arequipa, me hizo una sesión delante del volcán Misti.

Solo Daniel —quien nació en Argentina, igual que mi viejo— podía conseguir que esas imágenes, más que fotos, sean poderosos retratos familiares.

Renato Cisneros es peruano . N acido en 1976 , es periodista, escritor, poeta, presentador de televisión, locutor de radio y blog u ero. Entre sus novelas están Nunca confíes en mí (2010) y La distancia que nos separa (2015).

Leila Guerriero: "¿Cómo pude haber olvidado que yo siempre quise venir aquí?"

No llevaba en Managua más de una hora. Iba en taxi hacia mi hotel, intentando ver cuanto pudiera de una ciudad que parece inatrapable, cuando, en un portón de color gris, vi pintada la palabra "Nicaragua" y sentí un sobresalto.

¿Cómo pude? ¿Cómo pude haber olvidado que yo siempre quise venir aquí; cómo pude no darme cuenta, al salir del aeropuerto, que estaba llegando por primera vez al sitio al que había querido llegar hace décadas?

A mis 11, a mis 12 años, soñaba con venir a este país que en mi diccionario prepúber era el sinónimo de todos los romanticismos incendiarios y rimaba con escritores como Ernesto Cardenal y Julio Cortázar, a los que leía como posesa.

Un rato después, mirando la lluvia desde la ventana de mi cuarto, me pregunté, más que por Nicaragua, por esa materia de la que estamos hechos, el tiempo.

No sé por qué, recordé difusamente una frase de Jonas Mekas: "Mundo, nunca te he abandonado, pero me hiciste cosas terribles".

Leila Guerriero es periodista y escritora argentina, ganadora en 2010 del premio de la Fundación del Nuevo Periodismo Americano y del premio de periodismo González Ruano (2013). Entre sus obras de no ficción están Los suicidas del fin del mundo (2005) y Una historia sencilla (2011).

Leonardo Padura: "Qué mejor lugar que Centroamérica para contar historias"

Sueño historias. Cuento historias.

Qué mejor lugar que Centroamérica para soñar y contar historias.

Para muchos, este escritor y periodista, autor de la serie de novelas policiales protagonizadas por el detective Mario Conde y de la aplaudida "El hombre que amaba a los perros", es el escritor cubano vivo más importante.

Eduardo Sacheri: "Descubrimos, una vez más, que no somos tan distintos"

Leer y escribir son viajes íntimos hacia los rincones secretos de cada uno.

De tanto en tanto, autores y lectores se encuentran cara a cara y esa introspección se torna contacto con el otro.

Y descubrimos, una vez más, que no somos tan distintos, que no estamos tan solos . Centroamérica Cuenta, 2017.

El escritor e historiador argentino Eduardo Sacheri es uno de los autores contemporáneos de novelas policiales con mayor reconocimiento en América Latina.

Sergio Ramírez: "Siempre estamos regresando al lugar de donde salimos"

Las calles de mi pueblo natal Masatepe son las calles de la memoria, y se vuelve a ser niño al recorrerlas.

Siempre estamos regresando al lugar de donde salimos, porque en verdad nunca nos fuimos.

Sergio Ramírez, escritor y político nicaragüense, ha ganado diversas condecoraciones, como la Orden de Caballero de las Artes y las Letras por el gobierno francés en 1993 y recibió el I Premio Internacional Alfaguara de Novela en 1998 por Margarita, está linda la mar. En 2014 fue condecorado con el premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en Idioma Español. Fue miembro de la Junta de Gobierno tras el triunfo de la revolución sandinista (1979) y vicepresidente de la República (1984-1990). En 1995 abandonó la militancia en el partido. También es autor de Un baile de máscaras (1995), Biografía de Mariano Fiallos (1997) y Adiós muchachos (1999).

Esta galería se publica en el contexto de Centroamérica Cuenta, un festival de literatura y pensamiento que se realizó en Managua, Nicaragua, entre el 22 y el 26 de mayo, y en el que BBC Mundo ofreció el taller "Mitos y realidades del periodismo digital.