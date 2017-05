Los temas que aún no permiten levantar el paro de educadores

La condición del gremio de educadores para volver a negociar este lunes festivo, era clara: pedían que se trataran los temas económicos y que el Gobierno presentara una propuesta clara en este tema. En esa conversación están desde las 9:00 a.m.

Hay dos temas que, hasta el momento, ha sido imposible conciliar. El primero es la bonificación, que el ministerio de Educación propone una bonificación anual y una de retiro para los maestros más antiguos, además de otra al 65% de los maestros que tienen ingresos más bajos.

Aunque no se ha dicho de cuánto es, se ha logrado establecer que Fecode no está de acuerdo con el porcentaje. Y los maestros quieren, además, que la bonificación sea para todos los docentes y no para un solo grupo.

Por otro lado, los maestros quieren que se defina el incremento salarial para 2020 y 2021. Sin embargo, la ministra de Educación, Yaneth Giha, ha dicho que no puede utilizar vigencias futuras ni hacer cuentas con los recursos del próximo Gobierno.

"Hemos planteado varias propuestas, coherentes con la realidad fiscal del país y que permitan seguir avanzando en el cierre de brechas salariales", dijo la ministra sobre la negociación.

El paro ya completa 19 días y son más de ocho millones de niños los que están sin recibir clases en todo el país.