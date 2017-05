Tsakalotos pide concretar medidas de alivio de deuda para atraer inversiones

El ministro de Finanzas griego, Euclides Tsakalotos, destacó hoy la necesidad de un acuerdo sobre una hoja de ruta para las medidas de alivio de la deuda a medio plazo en el próximo Eurogrupo del 15 de junio para que el país pueda atraer inversiones privadas.

"Hay mucho interés por invertir en Grecia. Para ello es fundamental la certeza de que la economía griega es sostenible y esto se puede conseguir, lo antes posible, con una hoja de ruta clara sobre las medidas de alivio de la deuda a medio plazo", declaró Tsakalotos en una rueda de prensa con corresponsales extranjeros.

El ministro recalcó que el Gobierno busca "una buena solución, no una solución perfecta", y que trabaja para que esta se concrete el 15 de junio.

"El Gobierno cumplió con todos sus compromisos previstos en el paquete de rescate firmado el verano de 2015. Ya no hay ningún pretexto. Es hora de que los socios europeos cumplan con los suyos", afirmó Tsakalotos.

El ministro añadió que "de momento hay dos partes que no consiguen ponerse de acuerdo para concretar las medidas y Grecia no es ninguna de ellas", en referencia al desacuerdo entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno alemán.

Tsakalotos pidió al FMI decidir si quiere quedarse en el programa de rescate o no, y destacó que lo peor que puede ocurrir es que continúe con la ambigüedad sobre su participación.

El ministro recordó asimismo a las instituciones de la UE que su razón de existir es "promover la economía europea y las de los Estados miembros", y les pidió "hacer su propio análisis y no ocultarse detrás de los de instituciones terceras".

Tsakalotos no ha sido tan categórico como Alexis Tsipras sobre la no aplicación de las medidas de recortes impuestas por el FMI a partir de 2019 si este organismo no participa en el programa de rescate.

"Aplicar el programa el FMI sin la participación del FMI sería algo jamás visto", comentó.

El ministro tampoco quiso hacer una previsión con respecto al momento en el que el Banco Central Europeo (BCE) incluirá la deuda griega en su programa de alivio cuantitativo (QE).

"Los criterios del BCE son tan misteriosos como los de Dios", ironizó.

Las medidas de alivio de la deuda griega a medio plazo se pondrán en marcha a partir del final del actual programa de rescate, en el otoño de 2018.

Mientras el FMI pone como condición para su participación en el programa aclarar estas medidas para analizar su impacto sobre la deuda, el Gobierno alemán prefiere que no se tome decisión sobre ellas hasta las elecciones que celebra en septiembre.

Al mismo tiempo, el BCE requiere también garantías de sostenibilidad de la deuda griega para incluir los bonos de Estado a su programa de alivio cuantitativo, como explicó hoy su presidente Mario Draghi, al Parlamento Europeo.