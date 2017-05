El Poder Judicial peruano descarta persecución política a Toledo

El Poder Judicial peruano, a través de su presidente Duberlí Rodríguez, descartó hoy categóricamente que exista una "persecución política" contra el expresidente Alejandro Toledo y afirmó que es él mismo quien está "politizando" su caso con sus declaraciones y su negativa a participar en el proceso.

Rodríguez se expresó así en la cadena estatal TV Perú, en donde respondió a las denuncias que Toledo vertió en una entrevista el pasado domingo a la Agencia Efe que han tenido una amplia repercusión en el país andino.

Allí, el expresidente (2001-2006) afirmó que no tiene intención de regresar a Perú para afrontar a la justicia, que lo acusa de haber recibido sobornos multimillonarios por parte de la constructora brasileña Odebrecht, porque en su país existe una "conspiración" impulsada por sus rivales políticos Keiko Fujimori y Alan García que ha manipulado a los jueces y que impediría que él tuviera un juicio justo.

"¡A mi no me quieren juzgar, me quieren colgar! (..) ¿Ud quiere que yo regrese a la prisión sin ser escuchado ni notificado? ¿A dónde está el debido proceso? (..) ¿Que yo regrese a la cárcel (..) ¿Quiere Ud que quede yo 30 años en la cárcel?", se preguntó el exmandatario.

Rodríguez consideró "una equivocación" de Toledo el presentar así el caso que se sigue en su contra y explicó que, entre otras cosas, el pedido internacional de captura y el de prisión preventiva que pesan contra él son "provisionales" y se deben precisamente a su negativa a participar en el proceso.

El juez recordó además que en Perú los jueces no son designados por el Congreso de la República, ni por el Poder Ejecutivo, sino que son nombrados por un órgano constitucional autónomo.

"Y, por último, existe la prohibición expresa de que un juez esté inscrito en un partido político y, mucho menos, hacer labor partidaria, entonces este argumento es reiterativo que no tiene sustento porque si hubiera persecución, ¿quién lo persigue?", añadió.

El titular de la Corte Suprema peruana afirmó además que en todo momento se ha mantenido el derecho a la defensa de Toledo, cuyos abogados asistieron a las audiencias que se han seguido en este caso y recordó que todavía nadie lo ha juzgado, sino que solamente está siendo investigado.

"El Poder Judicial solo resuelve medidas cautelares y otras acciones similares, pero si el Ministerio Público presenta una denuncia habrá un juicio oral y recién ahí se definirá si es culpable o no", explicó.

Los reclamos judiciales contra el exmandatario surgieron en febrero último, después de que el representante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, revelara que la empresa pagó 20 millones de dólares a Toledo para facilitar sus negocios en el país y adjudicarle a la constructora varios proyectos de gran envergadura.