La segunda ronda del diálogo de paz en Birmania termina con escasos acuerdos

El Gobierno birmano y una quincena de guerrillas de minorías étnicas del país terminaron hoy la segunda ronda de negociaciones sin alcanzar grandes acuerdos para reconducir el proceso de paz tras décadas de conflicto armado.

El diálogo fue impulsado por la líder de facto del gobierno, Aung San Suu Kyi, quien se propuso la paz como una de sus prioridades al asumir el cargo el año pasado, pero ha estado precedido por los peores combates en años en el noreste del país.

En el inicio de la reunión el pasado jueves en Naypidó, Suu Kyi conminó a los participantes a firmar la tregua nacional -suscrita por ocho de la veintena de grupos armados del país- y a concertar los principios básicos de un estado federal aceptable por todos.

Para ello planteó 41 puntos de discusión de los cuales se llegaron a acuerdos en 33 relacionados con asuntos políticos, económicos, sociales y de titularidad de tierras.

No obstante, las conversaciones entre Gobierno, Ejército y grupos armados de las minorías quedaron bloqueadas por la negativa de las guerrillas a suscribir un compromiso de renuncia a la secesión.

El portavoz de la Oficina del Presidente, Zaw Htay, admitió que la falta de acuerdo en este punto supondrá que la conferencia termine con un resultado "menos satisfactorio" de lo esperado inicialmente.

"Sin el compromiso de las organizaciones étnicas a la no secesión de la Unión (de Birmania) no podemos avanzar en la discusión de temas como la constitución de los respectivos estados, igualdad o autodeterminación", dijo Zaw Htay, según el diario The Global New Light of Myanmar.

Las tres partes acordaron seguir con las conversaciones sobre secesión y autodeterminación en una nueva ronda cuya fecha no ha sido fijada.

Una mayor autonomía es la reivindicación principal de casi todas las minorías étnicas, incluidos chin, kachín, karen, kokang, kayah, mon, rakáin, shan y wa, y que juntas representan más del 30 por ciento de los 48 millones de habitantes del país.

La segunda conferencia de paz se produjo tras la inicial, celebrada en agosto de la que fueron excluidas las guerrillas que se enfrentan al Ejército cerca de la frontera con China.

En esta ocasión, estos grupos fueron invitados como miembros de la llamada Alianza del Norte, promovida por el Ejército del Estado Wa Unido, la mayor guerrilla del país, y que integra a otros seis grupos armados.

En cambio, otras siete organizaciones agrupadas en el llamado Consejo de la Federación de Nacionalidades Unidas, que participaron en la primera reunión, declinaron participar en esta segunda ronda al rechazar que se les considerara como observadores.

Las conversaciones coincidieron con la publicación de un vídeo, supuestamente grabado en una zona donde el Ejército lleva a cabo una ofensiva contra las guerrillas, en el que aparece personal con uniforme militar golpeando repetidamente a civiles maniatados.

La organización pro derechos humanos Fortyfy Rights urgió al Gobierno birmano a abrir una investigación para aclarar si los abusos fueron cometidos por personal del Ejército.