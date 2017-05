Capriles denuncia que "mano del Gobierno" está detrás de violencia en marchas

El dos veces candidato a la presidencia de Venezuela Henrique Capriles afirmó hoy que "la mano del Gobierno" está detrás de hechos violentos registrados en los últimos días en las protestas opositoras que desde hace casi dos meses vive el país.

"¿A usted no le llama poderosamente la atención las quemas de camiones, todas estas cosas que estamos viendo en estos 58 días de protestas?", dijo Capriles en una transmisión por Periscope.

"¿A usted no le llama la atención que empiezan a darse cosas que en 58 días no habían pasado? (...) ahí está detrás la mano del Gobierno", complementó el también gobernador del estado de Miranda, en el centro del país.

Este sábado, una concentración que se desarrollaba en el este de Caracas fue suspendida a raíz de enfrentamientos registrados en la Autopista Francisco Fajardo, donde una mezcladora y dos camiones fueron quemados.

De igual forma, un teniente retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) murió en el estado de Lara, en el oeste de Venezuela, a manos de un grupo de personas que lo golpeó y le disparó en varias ocasiones, hecho que el presidente Nicolás Maduro calificó hoy de "crimen producto del fascismo".

Al respecto, Henrique Capriles pidió a sus simpatizantes que no sean ingenuos.

"Estamos enfrentando al diablo que está dispuesto a enfrentar cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder", agregó, al tiempo de señalar que el Gobierno está las "24 horas del día" tratando de cambiar "el rostro a lo que ha sido la lucha a los venezolanos".

Asimismo, rechazó los ataques cometidos contra algunas personas, y en especial el caso del teniente retirado que murió el sábado.

Capriles explicó que el exfuncionario, identificado como Danny Subero, fue golpeado por un grupo de personas, pero señaló que, según información que maneja, luego se lo llevó la policía.

"Y cuando se lo lleva la Policía no tenía los impactos de bala, dos más dos son cuatro", apuntó.

El dirigente criticó además las declaraciones del ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino López, sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en las protestas y lo acusó de vivir en "un mundo paralelo".

El ministro dijo hoy que hay bandas criminales y paramilitares colombianos que han hecho desmanes en Venezuela y han atacado instalaciones militares.

Igualmente, señaló que en esos ataques había una virtud que resaltar y es que "no ha habido ni un herido ni un muerto que, en respuesta a esos ataques con armas, haya producido la Fuerza Armada Nacional Bolivariana".

Por otro lado, Capriles censuró al presidente Nicolás Maduro por haber llamado a sus partidarios a prepararse para sacarlo de la Gobernación cuando se celebren elecciones regionales, y dijera que terminará en prisión.

"Si me van a meter preso ven tú Maduro (...) ven tú personalmente a meterme preso, no me mandes a ninguno de tus esbirros, ni me mandes tu fuerza de seguridad. Ven tú personalmente", subrayó Capriles.