Nueva marcha hacia Defensoría cuando protestas en calles se acercan a 2 meses

Los líderes de la oposición en Venezuela convocaron para este lunes a una marcha hasta la Defensoría del Pueblo en Caracas, cuando faltarán dos días para completar los dos meses de protestas callejeras contra el presidente Nicolás Maduro.

"Vamos a la Defensoría del Pueblo por nuestros caídos, por los detenidos, por las violaciones de los derechos, por usted que tiene una gran razón para estar en la calle y es que no le alcanza la plata, por usted que no tiene cómo alimentar a su familia, por usted que no encuentra medicinas", dijo el diputado José Manuel Olivares.

En una rueda de prensa, Olivares anunció que, además, en "algunos estados del país tienen marchas de educadores, otras de campesinos, otras de productores".

Señaló que la movilización en Caracas será para exigir y recordarle al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, que no está ahí para defender ese cargo.

Olivares invitó a los que se quieran sumar a que vistan camisetas blancas y banderas del mismo color como símbolo de paz, y que además exhiban retratos de los fallecidos en las manifestaciones, que en estos 58 días ya ascienden a 59.

La oposición venezolana se ha lanzado a las calles desde el pasado 1 de abril para protestar en contra del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que asumió mediante sentencias las funciones del Parlamento, decisión que fue revertida en parte, aunque dejó abierta una crisis en el país.

El próximo martes, cuando se completarán dos meses de movilizaciones, los opositores marcharán hasta las embajadas y consulados, aseguró Olivares.

"A los consulados y embajadas que han dado una mano amiga a nuestro país (...), a los consulados y embajadas, naciones hermanas de América que le han dicho a Nicolás Maduro ya basta de la violación, vamos a ir a agradecerles", sentenció.

Según el legislador, les darán además "muchos más argumentos para la reunión del día miércoles de cancilleres" prevista en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Ese mismo día, anunció que la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría opositora, dedicará su sesión para rendirle un homenaje a los que consideró "héroes", en medio de las manifestaciones que se han registrado en las últimas semanas.

La jornada concluirá con un cacerolazo nocturno, afirmó el dirigente.

Finalmente, el miércoles, cuando se reúne la OEA, las protestas se desplazarán hasta la Cancillería, en el centro de Caracas.

"El miércoles Venezuela levanta su voz para el mundo, (...) esta Venezuela que recibió inmigrantes de todo el mundo, esta Venezuela que le abrió sus puertas a todo el que huía de la guerra, a todo el que huía de una dictadura, esta Venezuela que se llenó de múltiples culturas (...) hoy le pide al mundo ayuda", aseveró.