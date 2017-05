Protestas en Londres contra la posible legalización de la caza del zorro

Cientos de personas protestaron hoy en Londres contra la posible reinstauración de la caza del zorro con perros, después de que la primera ministra británica, Theresa May, haya dicho que la apoya y que se plantea legalizar esta práctica prohibida desde 2005.

Los manifestantes desfilaron por las calles de la capital hasta llegar a las inmediaciones de los edificios gubernamentales, donde algunos se pusieron máscaras de zorros y portaron pancartas con mensajes para May.

La posibilidad de que la líder conservadora, candidata en las elecciones del 8 de junio, se plantee la reinstauración de la caza del zorro con perros fue hoy calificada de "ridícula" por uno de los organizadores de la protesta, el activista Bill Oddie.

El defensor de los derechos de los animales comparó la legalización de este tipo de caza con un cambio en los límites de velocidad que responda, ironizó, a que a la gente "le gusta conducir rápido".

"No me puedo creer que yo esté hoy aquí para decirle a la primera ministra que esto es ridículo (...) Que vamos a cambiar la legislación no por un motivo razonable, sino solamente porque hay gente que quiere ir a cazar zorros", declaró Oddie a los medios.

En su opinión, Theresa May está "recibiendo presiones internas" para modificar la ley, en concreto, dijo, de aquellos "que poseen enormes extensiones de tierras y propiedades".

El 18 de febrero de 2005 entró en vigor la Ley de la Caza, que prohíbe cazar zorros, renos y liebres silvestres con perros, una práctica arraigada desde hace 300 años en la alta sociedad británica entre cuyos apasionados destacaban el príncipe Carlos y su esposa Camilla.

Su ilegalización corrió a cargo del Gobierno laborista liderado por Tony Blair, pero doce años después este asunto continúa enfrentando a sus partidarios y detractores en un debate que cobra fuerza durante las campañas electorales.

Durante la campaña, May ha dicho que ella "personalmente" está a favor de la caza del zorro y propuso estudiar su reintroducción si continúa como jefa del Gobierno.

May, que llegó al poder en julio de 2016 sin pasar por las urnas, convocó el pasado abril unos comicios generales anticipados a fin de ampliar su mayoría parlamentaria, en los que parte como favorita, si bien los laboristas experimentan un destacado avance en las encuestas.