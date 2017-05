Más de 50.000 personas asistieron a la Comic Con de Chile

Más de 50.000 personas asistieron durante este fin de semana a la Comic Con Chile, que reúne cada año a interesados en el mundo de la ficción, "cosplayers" y actores de famosas series, informaron hoy los organizadores.

La edición 2017 del festival se destacó por contar con la participación de la actriz Millie Bobby Brown, de la serie "Stranger Things", quien generó una gran expectativa entre los seguidores de la exitosa producción de Netflix.

Sin embargo, la interprete de "Eleven", quien tenía programado un encuentro con sus fans el sábado, debió aplazar sus actividades ya que argumentó estar agotada tras su participación en las Comic Con de Colombia y Argentina.

La actriz retomó sus actividades en la jornada de cierre, en la que participó en un panel interactivo en el que entregó algunos avances de la próxima temporada de "Stranger Things", que se estrena el 31 de octubre.

Asimismo, Brown demostró sus dotes musicales interpretando "And I Am Telling You I'm Not Going", del musical de Broadway "Dreamgirls", además de realizar una firma de autógrafos y tomarse fotos con sus seguidores.

La versión 2017 de la Comic Con también contó con la participación de Laurie Holden, famosa por sus papeles en "The X-Files" y "The Walking Dead", y el experto en historia de "Star Wars" de LucasFilm, Pablo Hidalgo, quien aprovechó para celebrar los 40 años del estreno en cines de "Star Wars - Una Nueva Esperanza".

La séptima edición de la Comic Con Chile contó con un despliegue de diferentes estands, conferencias, firma de autógrafos, sesiones de fotos y talleres, donde el público pudo disfrutar y conocer de las últimas novedades del mundo del cómic y sus series favoritas.