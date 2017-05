Temer recibe inversores por primera vez desde agravamiento de crisis política

El presidente brasileño, Michel Temer, inaugurará este miércoles el Brasil Investment Forum, un evento que reunirá a autoridades locales, representantes de los sectores público y privado e inversores de 42 países, en medio del escándalo que salpica directamente al mandatario.

Será la primera cita de gran magnitud en la que el gobernante participará después de que el Supremo abriera una investigación en su contra por los supuesto delitos de corrupción y obstrucción a la justicia.

La situación de Temer al frente del Ejecutivo se complicó con la delación de ejecutivos de la gigante cárnica JBS, que acusaron al mandatario de recibir sobornos y dar el aval para comprar el silencio de un exdiputado preso por corrupción.

La confesión, realizada en el marco de la operación Lava Jato, puso contra las cuerdas a Temer, quien ha repetido que no renunciará, y ha ralentizado la aprobación en el Congreso de importantes reformas propuestas por el Ejecutivo para retomar el crecimiento.

El Gobierno ha insistido en que llevará adelante sus propuestas económicas, un mensaje de confianza que Temer también buscará transmitir mañana a los inversores.

"Como he dicho, Brasil no paró y no va a parar, a pesar de la crisis política por la cual, reconozco, estamos pasando", señaló Temer el domingo en la columna 'El camino es el desarrollo', publicada en el diario Folha de Sao Paulo y en la que el gobernante hizo referencia al Brasil Investment Forum 2017.

El evento, que se realizará martes y miércoles en un hotel de Sao Paulo con representantes de 22 sectores de la economía, contará también con la participación de varios ministros y del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el colombiano Luis Alberto Moreno, entre otros.

Precisamente el BID, entidad que promueve el encuentro, aprovechó la cita para inaugurar este lunes su primera oficina de representación en la mayor ciudad brasileña, que forma parte de su "estrategia de aumentar la presencia" en el país suramericano y complementará el trabajo que hace desde Brasilia.

El espacio servirá de soporte también a la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), el brazo del BID para atender al sector privado y que en Brasil administra 3.100 millones de dólares en préstamos.

"El foro será una oportunidad para hacer un balance sobre los avances y discutir a Brasil como actor estratégico en la economía global y uno de los principales destinos de inversiones extranjeras directas", señaló la organización del evento en un comunicado, en el que destacó también las reformas que se tramitan en el Congreso.

Según los organizadores, "el evento va a proporcionar el acceso a informaciones sobre los sectores más promisorios para invertir, desarrollar alianzas y asuntos prácticos sobre dónde y cómo invertir y expandir las operaciones en Brasil".

Un mejor conocimiento para los inversores sobre las reformas y oportunidades de negocios, el actual ambiente económico, el marco reglamentario y el crecimiento del país, serán algunos de los temas abordados en las mesas sectoriales de debates, casi todas moderadas por ministros y altos ejecutivos de multinacionales.