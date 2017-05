Líderes tecnológicos protestan efecto de leyes discriminatorias en empresas

Catorce líderes tecnológicos expresaron su "firme oposición" a la aprobación de legislación discriminatoria en el estado de Texas y, de manera general, en Estados Unidos, por su impacto sobre las empresas y su personal, según reveló hoy en Twitter el consejero delegado de Salesforce.

El ejecutivo de la tecnológica Salesforce, Marc Benioff, sumó su firma a las de Mark Zuckerberg (Facebook), Jeff Wilke (Amazon), Tim Cook (Apple) y Sundar Pichai (Google) en una carta dirigida al gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, caracterizado por su fuerte postura "antiinmigración", entre otras tesis.

"Como grandes empleadores en el estado, estamos muy preocupados de que legislación (discriminatoria) deteriore profundamente la reputación de Texas como abierta y amistosa hacia las empresas y las familias", escribieron los directivos en la misiva, fechada el sábado.

Los líderes tecnológicos criticaron que su habilidad para atraer, reclutar y retener al mejor talento; impulsar la relocalización de nuevos negocios, expansiones e inversiones; y mantener su competitividad económica se vería "afectada negativamente".

"La discriminación está mal y no tiene lugar en Texas ni en ningún sitio en nuestro país. Nuestra perspectiva está basada en nuestros valores y nuestro compromiso a largo plazo con la diversidad y la inclusión", declararon.

Precisamente, hace apenas una semana la Cámara Baja de Texas ratificó la aprobación de un proyecto de ley que prohibirá a los estudiantes transgénero de escuelas públicas usar el baño y el vestuario que se alinean con su identidad de género.

Algunas de las empresas protestaron hace un mes en el Capitolio estatal junto a la coalición Texas Welcomes All (Texas les da la bienvenida a todos) y Keep Texas Open for Business (mantener Texas abierta para los negocios) por los riesgos que corre la economía local con ese proyecto de ley.