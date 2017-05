Moscú sólo suministrará más petróleo a Cuba si hay financiación

Moscú confirmó hoy que Cuba quiere recibir más suministros de petróleo ruso, pero señaló que los envíos solo tendrán lugar si la isla encuentra financiación.

"Cuba efectivamente quiere que nosotros les suministremos petróleo y productos derivados, pero la cuestión son las fuentes de financiación", dijo el ministro de Energía, Alexánder Novak, citado por la agencia Tass.

"Si se encuentra la financiación, las compañías harán los suministros", agregó.

Las declaraciones del responsable de Energía ruso se producen pocas semanas después de que Rosneft, la mayor petrolera de Rusia, anunciara que suministrará a Cuba unas 250.000 toneladas de petróleo y combustible diesel, en virtud de un contrato con la empresa cubana Cubametales.

La nota difundida por Rosneft no precisó los términos del contrato, que fue suscrito el pasado marzo, aunque algunos expertos valoraron en unos 100 millones de dólares el monto de la transacción.

El presidente de la Fundación de Desarrollo Energético, Serguéi Pinkin, comentó entonces que la reanudación de los suministros rusos de petróleo a Cuba era una "decisión política".

"Me llama la atención el acuerdo porque Rusia no tiene una economía tan boyante como para regalar petróleo a Cuba. Y con la importante caída de ingresos por exportación, Cuba no tiene con qué pagar", declaró en ese momento a Efe el economista cubano Carmelo Mesa-Lago, profesor emérito de la Universidad de Pittsburgh.

Además de la caída de las exportaciones, el detonante de la situación en Cuba ha sido la grave crisis en Venezuela, principal aliado político y comercial de la isla desde 2003.

A finales de 2016, el presidente cubano, Raúl Castro, pidió a su colega ruso, Vladímir Putin, que asegurara el suministro de petróleo y productos derivados a la isla.