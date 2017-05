Duque: "Llegar a cuartos de final sería increíble"

La colombiana Mariana Duque-Mariño, número 115 del mundo, aseguró hoy tras superar la primera ronda de Roland Garros que "llegar a cuartos de final sería increíble".

"No miro el cuadro, voy partido a partido, no me intereso mucho en eso", dijo la colombiana tras vencer a la rumana Irina-Camelia Begu (46) por 7-6 y 6-4 en una hora y 36 minutos.

Duque-Mariño se medirá en segundo turno contra la eslovaca Magdalena Rybarikova, que venció a la estadounidense Coco Vandeweghe por 6-1 y 6-4.

"Me voy muy contenta por el partido, fue difícil, pero feliz de la manera en que lo resolví", señaló.

"Me sentí muy bien, se puede ver en las estadísticas, me encantó jugar acá, contenta y muy acomodada a lo que son las canchas", agregó.

Duque aseguró que a principio de temporada sufrió una lesión en el hombro que le obligó a cambiar su forma de sacar y que ahora se centra en recuperar su servicio.

"Mi objetivo es volver a sacar como antes y el ránking ya llegará", señaló.

Su compatriota Santiago Giraldo, que se había metido en el cuadro final a través de la fase previa, cayó en primera ronda contra el italiano Andreas Seppi por 4-6, 6-1, 6-2 y 6-2.

"Hacía calor y humedad, pero creo que la derrota no ha sido por eso. Me fui cayendo. Andrea jugó bastante bien, bastante sólido y bastante estable", señaló el colombiano.