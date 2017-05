Ferrer, primer tenista que supera 15 veces la ronda inicial de un Grand Slam

David Ferrer se convirtió hoy, en Roland Garros, en el primer tenista desde que existen estadísticas que supera en 15 ediciones la ronda inicial de un torneo del Grand Slam, algo que el jugador español considera un premio a su constancia.

El español derrotó en un duro partido al estadounidense Donald Young por 5-7, 6-3, 4-6, 6-3 y 13-11, en un maratón de casi 4 horas y media de duelo.

"La quincena ha costado", señaló el español, que dijo no conocer el dato.

"Siempre fui un jugador muy regular y constante, si por algo destaca mi carrera es por eso y este es un dato más", señaló.

Ferrer, que ha tenido una temporada muy irregular, afirmó que la victoria de hoy muestra una mejoría.

"Valoro esta victoria, pero me voy con ganas de mejorar mentalmente. Hoy he estado todo el partido bien, pero por momentos me he quejado demasiado, me echo en cara un poco eso. Me achaco haber dudado un poco de mí", dijo.

Su irregularidad la explicó porque "no siempre se puede estar arriba" y por sus muchos años de carrera.

Sobre su próximo rival, su compatriota Feliciano López, aseguró que se conocen bien y que será un partido difícil.