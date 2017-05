Ainhoa Murúa: "No sé cuáles son mis perspectivas, dependerá del pie"

La española Ainhoa Murúa, única triatleta de la historia -junto a la alemana Anja Dittmer y a la suiza Nicola Spirig, oro en los Juegos de Londres 2012 y plata en los de Río 2016 (Brasil)- que ha sido cuatro veces olímpica, indicó a EFE que "no" sabe "cuáles son" sus perspectivas y que todo "dependerá del pie".

Murúa, nacida hace 38 años en Zarautz (Guipúzcoa), disputó la prueba olímpica de Río a pesar de sufrir una fractura de estrés en el calcáneo izquierdo, lo que no la impidió aguantar, en el circuito de Copacabana, todo el segmento de natación y el de ciclismo, antes de tener que retirarse nada más empezar el de carrera a pie.

"Ya he empezado a correr, poco a poco. No quiero forzar; y ya veremos si me deja correr con normalidad", comentó a Efe Murúa, -Diploma olímpico (fue séptima) en los Juegos de Londres 2012, plata en el Europeo de Eilat (Israel) ese año; y bronce, tres años después, en el de Ginebra (Suiza)-, que estuvo 'parada' más de cinco meses después de los Juegos.

"No sé cuáles son mis perspectivas, dependerá del pie y de las ganas que tenga cuando me recupere. Por ahora estoy entrenando, bastante más tranquila, pero necesito un poco de tranquilidad; y, sobre todo, que se recupere el pie", indicó Ainhoa, presente en Madrid con motivo de la prueba de la Copa del Mundo disputada este domingo en la capital de España.

"Prefiero competir que estar de espectadora, pero viendo las carreras también estoy a gusto", indicó Murúa, que indicó que es "importante que una Copa del Mundo" se haya vuelto a organizar en Madrid.

"Es importante, sobre todo para los más jóvenes, que aspiran a competir en las Series Mundiales, porque han podido participar en una Copa del Mundo, que ya es una carrera de nivel, para ir cogiendo experiencia", explicó a Efe Ainhoa Murúa.