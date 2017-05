Pablo Cuevas: "quiero ir partido a partido"

El tenista uruguayo Pablo Cuevas, número 23 del mundo, dijo que su intención es centrarse en los objetivos inmediatos y señaló que su rival de segunda ronda de Roland Garros, el argentino Nicolás Kicker (87) "viene mejorando mucho".

"Trato de no adelantarme mucho (...) No me quiero anticipar aquí, quiero ir partido a partido", dijo el tenista de Salto, cuando le cuestionaron acerca de sus objetivos en este torneo en tierra batida, una de sus especialidades.

Cuevas, de 31 años, reconoció que llega "bien" y rodado, después de haber jugado "muchos partidos", pero insistió en que "quiere meter la cabeza en el corto plazo" que es la segunda ronda.

El uruguayo, el latino mejor clasificado en el ránking y el que tiene mejores perspectivas en el torneo junto al argentino Juan Martín del Potro, venció hoy con comodidad al francés Maxime Hamou (287) en tres mangas (3-6, 2-6 y 4-6) y dos horas.

El rival de Cuevas será el argentino Kicker, quien apeó hoy al bosnio Damir Dzumhur (96).

"He entrando con él alguna vez. Le conozco, es muy amigo de mi hermano, pero nunca jugué con él. Es un jugador joven que viene mejorando mucho, viene de la semana pasada hacer cuartos de final, creo que sus primeros", analizó Cuevas. EFE.