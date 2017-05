El delantero sub'20 de Uruguay Schiappacasse espera ser convocado por Tabárez

El delantero de la selección uruguaya sub'20 Nicolás Schiappacasse, que ya marcó un gol en el presente Mundial de la categoría, dijo que aspira a que lo tengan en cuenta en la selección mayor a pesar de que en su posición haya "dos bestias" como Luis Suárez y Edinson Cavani.

En una entrevista con el medio local Referí publicada hoy, Schiappacasse aseguró que no se va a rendir a pesar de los buenos delanteros que tiene en el equipo mayor el seleccionador nacional, Óscar Washington Tabárez, y que quiere ser convocado por él.

"Mi objetivo es ser tenido en cuenta. Juego en una posición de la cancha donde el equipo tiene dos monstruos y la tengo que pelear, pero no me voy a rendir", sostuvo el delantero del Atlético de Madrid B.

Schiappacasse resaltó que Tabárez se hace presente en los entrenamientos que los juveniles tienen en el complejo de Uruguay y que de las charlas con el entrenador de la mayor "siempre se saca algo positivo".

"El tema es que arriba hay dos bestias y va a ser difícil. Pero se la vamos a pelear", agregó.

Schiappacasse, de 18 años, quien fue titular en los tres partidos de su selección en el presente Mundial sub'20 en Corea del Sur y marcó uno de los goles en la victoria por 2-0 frente a Japón, debutó con 16 años en el River Plate de la Primera División de Uruguay.

El delantero indicó que el tiempo que lleva en el fútbol europeo le sirvió para mejorar sobre todo en el aspecto físico.

"En el tema físico noto un cambio grande. Ahora me encuentro más resistente y lo noté en los partidos, no me ahogo", resaltó.

En otro sentido, Schiappacasse también se refirió a la clasificación a octavos de final del Mundial sub'20 y destacó la importancia del arquero titular del equipo, Santiago Mele. "Me saco el sombrero con los partidos que hizo 'Santi' en lo que va del campeonato".

También destacó a los volantes centrales del equipo, Federico Valverde y Rodrigo Bentancur, y los calificó de "bestias".

"A 'Pajarito' Valverde lo conozco desde los 13 años porque estuvimos juntos en la sub'15. Desde chiquito se le veía la clase de jugador, pero me asombra lo que creció en todo este tiempo donde se sumó a Real Madrid", indicó Schiappacasse.

Además destacó la calidad de Bentancur y dijo que "por algo lo compró Juventus".