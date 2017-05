Ernesto Valverde: su visión del fútbol y de la vida

Amante de los libros, la fotografía y el fútbol, el nuevo entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, asegura que le gustan los equipos con "chispa" y tiene claro que el éxito de un equipo depende de la gestión el grupo.

A lo largo de los años, el "Txingurri" ha plasmado una fotografía que lo define como un entrenador de personalidad sencilla que a su vez destaca por su liderazgo, marcado por la apuesta por un fútbol de ataque y en el que los jugadores son los verdaderos protagonistas.

Estas son sus ideas sobre el fútbol tal y como ha explicado en diferentes entrevistas a lo largo de su trayectoria como técnico:

- Juego ofensivo: "Me gusta que mi equipo sea protagonista. Le doy mucha importancia al tema de las ocasiones, porque el equipo que crea las oportunidades es el que domina el partido".

- ¿Qué tipo de fútbol le gusta?: "Me gustan los equipos que tienen algo. Cuando ves que tienen chispa".

- ¿Qué tipo de futbolistas?: "A mí no me gusta jugar con futbolistas muy lineales en las bandas. Y es curioso, porque yo era un extremo nato, un jugador de costado, pero no me agradan los extremos que llegan, entran por la banda y se van. Prefiero a los que tienen capacidad para jugar por fuera y, luego, pueden entrar por dentro".

- ¿Cómo gestionar los grupos?: "Ahí radica gran parte del misterio de que un equipo funcione o no. Que el grupo vea que tú les vas a ayudar a ser mejores. En el mismo momento que entras en el vestuario ya te están examinando y valorando".

- ¿Cómo es su trato con los jugadores?: "No es un algo premeditado de decir que voy a ser discreto porque así me va a ir bien. Cuando le dices algo a un jugador tiene que ver que lo sientes de verdad".

- Individualidades y juego de equipo: "Los colectivos admiten muy bien las individualidades que te solucionan las cosas, porque les beneficia y lo incorporan como una fortaleza suya".

- La cantera: "No me resulta difícil subir jugadores del filial en clubes que apuestan por la cantera. Lo difícil es que jueguen cien partidos con el primer equipo".

- Dirección de grandes equipos: "Estar en un club de gran excelencia, un equipo que siempre quiere ganar, puede ser muy agotador para alguien. Tres años es mucho tiempo en el fútbol".

- El oficio de entrenador: "Es de mucho riesgo. Cuando las cosas van bien todo el mundo te pregunta si es para siempre y tú sabes que no. Dependemos de los resultados".

- De jugador profesional a entrenador: "Ayuda a entender la psicología del futbolista. El exfutbolista tiene la ventaja de que ha conocido un vestuario pero, en el fondo, el jugador lo que quiere ver es que tú le vas a ayudar".

- Sus referencias en los banquillos: "No soy de ídolos. Cruyff me ha enseñado cosas, como otros entrenadores, y he tratado de coger lo mejor de cada uno de ellos".

- Su relación con otros entrenadores: "Me llevo bien con todos los entrenadores, aunque tengo más afinidad con los que conozco, como Eusebio o Mendilibar, que hemos jugado juntos, o con Unai Emery, porque hemos coincidido muchas veces".

- Su relación con los presidentes: "He tenido suerte con los presidentes que he tenido, incluso con algunos que pueda parecer que no me llevo bien. Pero realmente me llevo bien y tengo buena química".

- Las sensaciones tras perder un partido: "Las derrotas siempre son angustiosas. En esos momentos sientes el agobio de no saber si se te va a presentar otra oportunidad. Esa sensación que tienes del momento justo para ganar, y la desazón que te deja cuando pierdes".

- La imperfección del fútbol: "El fútbol, al igual que la vida, no es exacto. A veces un jugador te parece perfecto, lo fichas, y a los dos días de tenerlo en el vestuario te das cuenta de que te has equivocado. Y, en cambio, otros con los que igual no contabas te acaban convenciendo. Al final la competición te va poniendo en tu sitio".

- Hay vida más allá del balón: "La felicidad no depende del fútbol. El fútbol es para disfrutar".

- No suele dar entrevistas: "No me importaría conceder alguna de vez en cuando. El problema de las entrevistas es la competencia que hay entre los medios y, al mismo tiempo, hay tal número de medios que tienes que hablar con todos y al final te repites".

- Su pasión por la fotografía, una de sus grandes aficiones -llegó a publicar un libro 'Medio tiempo' de fotos en blanco y negro tomadas entre 2004 y 2012-: "Soy un tipo curioso. Me gusta ver las cosas. Mirar siempre por el ángulo que nadie repara y buscar algo que igual nadie ha visto. No quería publicar el típico libro del futbolista famoso. Tampoco pretendía que fuera complaciente. No deseaba un libro facilón".