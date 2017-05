Mladenovic, la gran esperanza francesa, sobrevive en París

La francesa Kristina Mladenovic, la gran esperanza de su país para ganar Roland Garros, logró hoy una agónica clasificación para la segunda ronda frente a la estadounidense Jennifer Brady, por 3-6, 6-3 y 9-7, en tres horas de juego.

La gala, decimotercera favorita, reveló tras el duelo que la noche anterior sufrió una contractura muscular en la espalda que mermó su juego.

"Pero no quería renunciar, quería buscar mi oportunidad y gracias al público lo he podido conseguir", dijo la tenista desde la pista central, aclamada por un público que sueña con ver de nuevo a una paisana vencer en su torneo, algo que no sucede desde que lo hiciera Mary Pierce en 2000.

"Sin vosotros no hubiera podido ganar este partido", jaleó la gala, que no pudo reprimir las lágrimas durante la entrevista a pie de pista.

A sus 24 años, la francesa, finalista este año en Madrid, Stuttgart y Acapulco y ganadora en San Petesburgo, aparece como una de las postulantes en un cuadro femenino que carece de dominadora clara.

Su siguiente rival será la veterana italiana Sara Errani, de 30 años, finalista en París en 2012 que logró el billete para el cuadro final a través de la fase previa.

La transalpina, una especialista en la arcilla, se deshizo hoy de la japonesa Misaki Doi por 7-6(7) y 6-1.