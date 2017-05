Nadal, contento de partido "completo", aunque "siempre hay cosas que mejorar"

Rafael Nadal se mostró hoy satisfecho de su victoria en la primera ronda de Roland Garros contra el francés Benoît Paire, en "un partido completo", al tiempo que señaló que "siempre hay cosas que mejorar".

"Estoy contento, he hecho un partido completo, bueno, aunque siempre hay algo que mejorar. Pero estoy contento para ser una primera ronda", dijo el español, que se impuso por 6-1, 6-4 y 6-1 en una hora y 52 minutos.

Nadal reconoció que su primer set fue bueno, pero que en el segundo se olvidó de jugar su propio tenis, lo que permitió a Paire reengancharse al partido. Pero superó el momento crítico en el que el francés tuvo dos bolas y se situó con 5-3 y servicio para anotarse la segunda manga.

"Creo que lo importante es servir mejor que hoy. Tengo la impresión de que por momentos no ha ido bien el servicio", comentó.

Nadal aseguró que en el año en el que es favorito para lograr su décimo Roland Garros no puede comparar las sensaciones con las de ediciones anteriores.

"Cada año es diferente, las sensaciones no son iguales, aunque uno haya vivido las cosas. Siempre hay sensaciones diversas, y más cuando pasan los años. El hecho de haber ganado, de haber tenido seis meses muy positivos, me dan alegría y la satisfacción de que el trabajo está saliendo", dijo.

"Este torneo es importante, voy a hacer todo lo que pueda, como hago en cada entrenamiento. Pero sin obsesión. La única obsesión es dar mi máximo y hacer las cosas lo mejor posible", señaló.

Nadal aseguró que "nunca" ha pasado tanto calor en Roland Garros. La bola va más rápida y es "más difícil de controlar", dijo, lo que "te ayuda a cometer errores".

"En algún momento bajará el calor, nunca hemos jugado en estas condiciones", dijo.

Su adversario aseguró que sintió algún problema estomacal durante el partido, pero no atribuyó a eso su derrota.

"Contra Rafa no hago buenos partidos. En el segundo set me he limitado a devolver pelotas y le he creado problemas. Pero al final, cuando juego contra Nadal, siempre acabo frustrado", dijo Paire.

"Nadal es un jugador fuera de lo normal, tiene una velocidad de desplazamiento y una potencia enormes. Siempre tengo la sensación de que no he podido jugar contra él. Yo no he jugado bien y él sí, por eso se ha resuelto en tres sets. Si hubiera logrado jugar mi mejor tenis creo que le habría creado más problemas", agregó.