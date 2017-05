Orsanic: "Ganar la Copa Davis no me cambió la vida"

El capitán del equipo argentino de Copa Davis, Daniel Orsanic, dijo en una entrevista con Efe que haber ganado la Ensaladera en 2016 por primera vez en la historia del país fue un logro que "trascendió al mundo del tenis" pero que no le cambió la vida.

Buenos Aires, 29 may (EFE).- El capitán del equipo argentino de Copa Davis, Daniel Orsanic, dijo en una entrevista con Efe que haber ganado la Ensaladera en 2016 por primera vez en la historia del país fue un logro que "trascendió al mundo del tenis" pero que no le cambió la vida.

"Sin duda es un logro con el que siempre soñé. Es algo a lo que (los argentinos) siempre hemos aspirado, pero no me cambió la vida. Mi vida sigue siendo igual gracias a Dios", dijo Orsanic, de 48 años.

"Siempre he tenido un soporte muy fuerte a nivel familiar. No ha cambiado nada, estoy mucho más satisfecho y mucho más contento por el logro conseguido, pero la libertad que siempre he tenido a nivel laboral y la contención a nivel familiar hace que mi vida siga igual que antes", explicó.

El equipo argentino se consagró en 2016 campeón de la Copa Davis por primera vez en su historia al derrotar en la final a Croacia por 2-3.

La consagración fue celebrada no solo por los amantes del tenis sino por una gran cantidad de argentinos que veían la obtención de la Copa Davis como una cuenta pendiente en materia deportiva.

"Obviamente hay mayor exposición y mayor reconocimiento en un círculo un poco más amplio. Antes quizás me conocía solo gente del tenis, y no toda", señaló Orsanic entre risas.

"Este logro trascendió un poco lo que es el mundo del tenis. Entonces recibimos, gracias a Dios, un mayor reconocimiento, pero como dije, mí vida sigue siendo igual", aseguró.

Ese reconocimiento hizo que Orsanic fuese invitado a participar del evento Charlas de Valor, organizado por el Gobierno de Buenos Aires, en el que deportistas consagrados exponen la importancia de la transmisión de valores a través del deporte.

"Creo que es muy valioso y es un privilegio que me hayan invitado para transmitir este mensaje de lo que significa el deporte como vía de comunicación, como formador de carácter, como vía de relacionarse con otras personas y respetarlas tal cual son", explicó.

Argentina se consagró campeón al superar a Polonia en octavos de final por 3-2, a Italia en cuartos por 1-3, a Gran Bretaña en semifinales por 2-3 y a Croacia en la final por 2-3.

Juan Martín del Potro, que volvió a circuito ese año tras una larga inactividad por las operaciones en su muñeca izquierda, tuvo un rol fundamental en la obtención de la Ensaladera al vencer, entre otros, a Andy Murray en semifinales y a Ivo Karlovic y Marín Cilic en la final.

Además, en 2016 ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, el ATP 250 de Estocolmo y venció también a jugadores como Novak Djokovic, Rafael Nadal, Stan Wawrinka, y Dominic Thiem, además de Murray y Cilic, entre otros.

"Juan Martín tuvo el mejor regreso al circuito que un jugador puede esperar. Fue soñado lo que consiguió", analizó Orsanic, que acompañó a Del Potro en la mayoría de los torneos que jugó ese año.

"Es un gran referente de nuestro tenis y tenemos que disfrutarlo más que juzgar si gana o pierde o si llega a su máximo. El hecho de verlo jugar ya tiene que ser algo que el público y la gente del tenis valore", señaló. EFE.

sam/rgm/hbr