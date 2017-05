Si james no jugó antes, no lo hará ahora: René Higuita

René Higuita, exarquero de la Selección Colombia y que se encuentra en Madrid, se refirió a la posible salida de James Rodríguez del Real Madrid y su futuro en Europa.

En entrevista con el programa 'El Chiringuito' Higuita fue claro u directo "Si ya no jugó cuando estamos terminando, ya no juega. De todas maneras todo sabemos la capacidad, la condición de James, lo que hizo en el Mundial, es un jugador importantisimo, Dios proveeré, los técnicos sabrán, para nosotros nuestra admiración, cariño, es nuestro referente, excelente deportista, persona, puede jugar en cualquier equipo del mundo, campeón con el Real Madrid, si continúa muy bien, pero si no, donde vaya triunfará", dijo Higuita.

James se encuentra concentrado con el Real Madrid previo a la gran final del sábado ante Juventus por la Champions League y tras este partido se espera conocer el futuro del '10' de la Selección Colombia.