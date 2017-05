Muguruza: "Tenía que ganar mi propia batalla"

La española Garbiñe Muguruza se mostró encantada de haber superado la primera ronda de Roland Garros, un envite particularmente duro por la presión que le suponía defender el título conquistado el año pasado, su primer grande.

"Todo el mundo espera que vuelvas a ganar y yo he tenido que darme cuenta de que cada partido hay que superarlo, que lo que hice el año pasado ya no sirve", indicó la jugadora tras vencer a la italiana Francesa Schiavone por 6-2 y 6-4.

Para Muguruza, el reto era, más que enfrentarse a una excampeona de Roland Garros (2010) y una reputada especialista en tierra batida, el de afrontar sus propios fantasmas.

"No puedo salir como un flan, tengo que tratar de mantener la compostura. Gané el año pasado pero eso no importa. Sinceramente daba igual contra quién jugase, lo importante era ganar mi propia batalla, ver cómo me iba a sentir", dijo la oriunda de Caracas.

Muguruza confesó que el retorno al lugar donde hace un año sumó su triunfo más importante le provocó menos emoción de la que esperaba.

"Se cortó enseguida, en cuanto que me di cuenta de que soy una más del cuadro, que tengo que ir partido a partido, que este año hay muchas favoritas que pueden ganar, más que en anteriores", comentó.

Centrada en evitar que el éxito se le suba a la cabeza, Muguruza se mostró satisfecha de la forma en la que manejó la presión.

"No me esperaba salir a arrasar. Me quedo con el hecho de que en los momentos en los que Francesa ha apretado, he sabido mantener la calma para dar la vuelta a la situación", dijo.

Muguruza ensalzó a su rival de hoy, que consideró como "una leyenda": "Cuando yo era pequeña ya la veía y siempre está ahí, muy competitiva y dura. No me veo yo con 36 años haciendo lo que está haciendo ella. Yo con 23 ya he tenido muchas lesiones".

La española volverá a tener otra cita complicada en segunda ronda contra una de las estrellas ascendentes del circuito, la estonia Anett Kontaveit, de 21 años y 52 del mundo, que se deshizo de la rumana Monica Niculescu por 7-5 y 6-1.

"Será un partido difícil porque está jugando bien, ha hecho una gran gira en tierra. Le pega fuerte a la bola, es agresiva, de momento voy a quedarme con lo de hoy. Va a ser un partido difícil", dijo Muguruza.

La de Caracas ya ha probado el tenis de Kontaveit, que le derrotó hace unas semanas en el torneo de Stuttgart.