Pjanic: "Somos lo suficiente buenos para hacerle daño al Real Madrid"

El centrocampista bosnio del Juventus Turín Miralem Pjanic consideró que su equipo tiene el nivel necesario "para hacerle daño al Real Madrid" en la final de la Liga de Campeones del próximo 3 de junio en Cardiff (Gales).

Pjanic, que jugará la primera final europea de su carrera, aventuró que el partido del Millennium Stadium se decidirá por "pequeños detalles" y destacó que el Madrid "tiene puntos débiles", en una entrevista difundida hoy por la web oficial de la UEFA.

"Nos concentraremos en nosotros mismos y queremos traer el trofeo a casa. Ellos tienen puntos débiles, igual que cualquier equipo. Somos lo suficientemente buenos para hacerle daño al Real Madrid y lo intentaremos", aseguró.

"Tenemos que jugar con calma y mantenernos en el partido. Tenemos mucha calidad, igual que ellos. Será un partido muy disputado. Los pequeños detalles decidirán", agregó.

El internacional bosnio reconoció el valor del Real Madrid y el hecho de que se trate de un club acostumbrado a jugar grandes partidos.

"Cuando se llega a un final siempre va a ser una gran batalla contra un gran rival. Es el vigente campeón. Ganó el año pasado, por lo que nos enfrentamos a un muy buen equipo que está acostumbrado a jugar este tipo de partidos, estas competiciones y estas finales", dijo.

Sin embargo, Pjanic tiene claro que el Juventus ha llegado a la madurez necesaria para levantar una Copa de Europa que le falta desde hace 21 años.

"Me he venido a un club que está acostumbrado a ganar y siempre quiere conseguir más. Me presentaron un proyecto que sería fascinante para cualquier futbolista. Cada mes que pasa me siento mejor, sobre todo tras ganar tantos trofeos", afirmó.

"Ya hemos conseguido dos y espero poder conseguir el tercer título. Es un difícil siguiente paso, pero el equipo cree que lo puede conseguir. Creemos en nosotros", añadió.

Por lo que atañe a la relación que se creó en el vestuario de los turineses, el exjugador del Roma y del Lyon explicó que toda la plantilla está determinada en trabajar para un único objetivo y mostró su deseo de que el esfuerzo tenga premio con el triplete.

"El equipo está muy bien junto. Estamos consiguiendo grandes resultados y por ahora está siendo una gran temporada. Queremos que sea la temporada perfecta ganando la Liga de Campeones", dijo.

Pjanic subrayó que "no se llega a ningún lado sin el trabajo" y se mostró convencido de que mereció la pena darlo todo hasta este momento considerado que su equipo está a "un paso de ganar el triplete".