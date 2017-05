Zak Brown, sobre Alonso: "Doloroso pero no sorprendente"

El director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, definió como "doloroso, pero no sorprendente" el abandono de Fernando Alonso, este domingo, por avería de su motor Honda en las 500 Millas de Indianápolis cuando marchaba séptimo a falta de 21 vueltas.

"Se ha evaporado en una nube de humo, algo que vemos con demasiada frecuencia. Una lástima por Fernando, por todos los de McLaren y por el equipo Andretti", comentó Brown en declaraciones que recoge autosport.

El debut de Alonso, dos veces campeón mundial de Fórmula uno, en la Indy formaba parte del programa de recuperación de McLaren. "Hemos tenido un par de años muy dolorosos y esto formaba parte de un plan para volver a los buenos resultados. Una nueva decepción, como las anteriores, es algo doloroso, pero no sorprendente", observó.

Brown reveló que Fernando Alonso ya había comunicado problemas durante la carrera. "Mencionó algo a media carrera, él pensaba que algo no iba bien, y eso nos preocupó pero su ritmo de carrera parecía bueno. Había conseguido un gran control del coche, así que no nos extrañaría que lo que él sintió en aquel momento fuera lo que luego nos dejó fuera de carrera, pero no lo sabemos con exactitud".

El director ejecutivo de McLaren afirma que es "imposible saber" si Alonso habría podido ganar la carrera, pero está convencido de que habría estado en la lucha por el triunfo en una carrera que terminó ganando el japonés Takuma Sato, compañero del español en el equipo Andretti.

"Creo que hubiera estado cerca. A la vista de como terminó la carrera y de donde estaba, ahora es fácil hablar de si podría o debería de haber ganado, pero creo que habría estado allí", afirmó Brown, para quien Alonso realizó un gran trabajo: "Estuvo impresionante, no cometió un solo error en un mes".