Arena llama a 27 jugadores para amistoso y partidos de eliminatorias

El seleccionador de Estados Unidos, Bruce Arena, convocó este domingo a 27 jugadores para afrontar los próximos dos partidos de eliminatorias del Mundial y uno previo de preparación contra Venezuela, el 3 de junio en el Rio Tinto Stadium de Salt Lake City.

Tras ese ensayo, el equipo de las Barras y las Estrellas se involucrará en las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de Rusia. Recibirá el 8 de junio a Trinidad y Tobago en el Dick's Sporting Goods Park, de Comerce (Clorado), y tres días después visitará en el Estadio Azteca a México.

Entre los 27 convocados hay 15 jugadores que militan en equipos de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS) y todos, menos el portero Brad Guzan, han estado este año en los entrenamientos dirigidos por Arena.

Guzan, del Atlanta United, se perdió los partidos de clasificación ante Honduras y Panamá.

Dallas, Seattle Sounders, Sporting Kansas City y Toronto, con dos jugadores cada uno, son los equipos de la MLS que más representantes tienen en la lista de Arena.

Las figuras que militan en clubes de Europa y México son DeAndre Yedlin, Christian Pulisic, Fabian Johnson, Bobby Wood, Geoff Cameron, Omar Gonzalez y John Brooks.

Arena tendrá que reducir a 23 la lista de convocados.

"No he podido ver a todos los jugadores que he llamado, pero tendré la oportunidad de ver seis caras nuevas que nos van a ayudar a ser todavía un equipo más competitivo, balanceados y llenos de juventud", declaró Arena.

Los experimentados Clint Dempsey y DeMarcus Beasley tendrán la oportunidad de establecer nuevas marcas dentro de la selección si juegan en los próximos partidos.

Dempsey, que marcó cuatro goles en los partidos contra Honduras y Panamá se encuentra a tan sólo a uno más para empatar a Landon Donovan (57) como el máximo goleador en la historia de la selección.

Beasley, que debutó con la selección bajo la dirección de Arena en noviembre de 2001, necesita un partido más contra Trinidad y Tobago ó México para convertirse en el primer jugador en la historia de la selección que ha participado en cinco ciclos diferentes de clasificación al Mundial.

Estados Unidos, con cuatro puntos, ocupa el cuarto lugar del hexagonal final de las eliminatorias que dará tres cupos directos a Rusia 2018 y al cuarto el derecho a jugar una repesca con el quinto país de Asia.

Estos son los convocados por Arena:

Porteros: Brad Guzan (Atlanta United), Ethan Horvath (Club Brugge), Tim Howard (Colorado Rapids) y Nick Rimando (Real Salt Lake).

Defensas: Matt Besler (Sporting), John Brooks (Hertha Berlin-GER), DaMarcus Beasley (Houston Dynamo), Geoff Cameron (Stoke City-GBR), Timmy Chandler (Eintracht Frankfurt-GER), Omar Gonzalez (Pachuca-MEX), Matt Hedges (Dallas), Tim Ream (Fulham-GBR), Jorge Villafaña (Santos Laguna-MEX), DeAndre Yedlin (Newcastle United-GBR) y Graham Zusi (Sporting).

Centrocampistas: Kellyn Acosta (Dallas), Paul Arriola (Tijuana-MEX), Alejandro Bedoya (Philadelphia Union), Michael Bradley (Toronto), Fabian Johnson (Borussia Monchengladbach-GER), Dax McCarty (Chicago Fire), Darlington Nagbe (Portland Timbers) y Christian Pulisic (Borussia Dortmund-GER).

Delanteros: Jozy Altidore (Toronto FC), Clint Dempsey (Seattle Sounders), Jordan Morris (Seattle Sounders) y Bobby Wood (Hamburgo-GER).