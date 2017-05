Ministro de Defensa dice situación venezolana no se resolverá por vía militar

El ministro para la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró hoy que la situación por la que atraviesa su país no se resolverá por vía militar, pues a su juicio es algo que deben solucionar los políticos a través del diálogo y el encuentro entre las partes.

"Este es un problema que lo van a resolver son los políticos, no es por la vía militar que se va a resolver, no es en la Conferencia Episcopal Venezolana la que lo va a resolver. No son los empresarios, son los políticos que deben, bueno, ponerse de acuerdo", dijo en entrevista con el canal privado Televen.

Padrino López indicó que los políticos deben "sentarse reconocerse, respetarse, dialogar, negociar" y llegar a un acuerdo "entre las partes para convivir".

Asimismo, el ministro rechazó los llamados de la oposición a los agentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para, dijo, "desconocer a la institución" y, en ese sentido, indicó que no descarta que pudiesen haber grupos de la Fuerza Armada que estén trabajando en acciones contra el gobierno venezolano.

Sin embargo, aseguró que estos grupos "no van a tener éxito, como tampoco va a tener éxito los hechos de violencia que se están dando en buena parte del territorio nacional".

Sobre estos hechos de violencia, el responsable de la cartera de Defensa de Venezuela señaló que el país ha llegado a "tales niveles de violencia que (hay) hasta armas de fabricación casera disparando rolineras (pieza mecánica) de plomo", por lo que pidió que se aceleren las investigaciones.

"El país está ávido de justicia, el país quiere justicia, quiere ver justicia y rechaza la impunidad, han sido tales los niveles de violencia que la Fuerza Armada Nacional ha debido salir a cumplir con esa tarea constitucional (...) de cooperar con el mantenimiento del orden interno", agregó.

Padrino López negó que la FANB esté usando "armas letales" en las manifestaciones que han dejado 59 muertos y dijo que todos los "actos violentos" son "producto de la misma violencia que se ha desatado" por parte de grupos que, señaló, cuentan "con el patrocinio y el financiamiento de factores políticos".

Indicó que hay "bandas criminales" y "paramilitares colombianos" que han hecho "desmanes" en el país y que han atacado instalaciones militares

"En estos ataques, en estos asedios hay una virtud que hay que resaltar no ha habido ni un herido ni un muerto que, en respuesta a esos ataques con armas, haya producido FANB", agregó y rechazó que la Fuerza Armada esté protegiendo a los denominados colectivos, pues según dijo, eso forma parte de la "gran manipulación" y "campaña de desprestigio" contra la institución.

Padrino López también reiteró su apoyo a la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro el pasado 1 de mayo, pues consideró que la figura tiene un "componente altamente ético" que sirve para el debate.