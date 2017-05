Las FARC creen que después de 53 años vale la pena esperar más por la paz

Los guerrilleros de las FARC reunidos en una zona rural de Policarpa, en el suroeste de Colombia, consideran que después de 53 años de guerra vale la pena esperar unos meses más antes de dejar sus armas con tal de que salga bien el acuerdo de paz.

"Si duramos enfrentados 53 años, por qué no vamos a durar unos días o unos meses más para ponernos al día (...) para que todo salga como debe ser", afirmó a Efe Ramiro Cortés, comandante del frente 29 de esa guerrilla.

Cortés es jefe del campamento de las FARC en la zona veredal transitoria de normalización (ZVTN) de Betania, situada en Policarpa, departamento de Nariño, donde los guerrilleros esperan lo que suceda a partir de mañana, cuando vence el plazo de 180 días para la dejación de armas.

La implementación de la paz ha sufrido retrasos por diferentes motivos, razón por la cual los jefes de las FARC han manifestado la necesidad de ampliar en al menos dos mes el plazo para el desarme.

Cortés agregó que están a la expectativa de lo que se resuelva a nivel nacional. "Tenemos entendido que hay unas reuniones de muy alto nivel poniendo todo esto en consideración y seguramente van a tomar la mejor decisión", dijo.

El insurgente reconoció que la entrega total de armas no se ha cumplido "porque no hay seguridad jurídica, no hay ni visos de la reincorporación en lo político, en lo social y en lo económico de los guerrilleros y tampoco se ha excarcelado a los prisioneros políticos".

Afirmó además que del acuerdo de paz firmado con el Gobierno, las FARC han cumplido un 98,9 % "y eso para darle margen a algún incumplimiento que radica en las causas que ha generado el mismo Gobierno".

El líder guerrillero se refirió también a la celebración, este sábado, de los 53 años de fundación de las FARC, de la que dijo "es la última con los guerrilleros todavía en armas, porque todavía no hemos hecho dejación de ellas".

Y añadió que esta fecha es importante porque están en una etapa de transición, "de convertirnos en movimiento político, mientras que las demás celebraciones fueron en medio de la confrontación", muchas de ellas en medio "de acciones militares", comentó.