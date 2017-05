Cientos de venezolanos protestan en Madrid contra la "dictadura" de Maduro

Varios cientos de venezolanos se manifestaron hoy en la capital de España para protestar contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro con el lema "No más asesinatos, no más represión y no más dictadura".

Varios de los participantes, convocados por Unidad Venezolana, llamaron "dictador" y "asesino" a Maduro durante la manifestación.

La protesta, en el centro de Madrid, comenzó con la lectura de un manifiesto de denuncia del régimen político venezolano, del que dijeron que es "contrario a cualquier democracia".

"Democracia", "Free Venezuela", "Abajo las cadenas" o "Nos matan por protestar", en alusión a los fallecidos en las manifestaciones contra Maduro en Venezuela, fueron algunos de los lemas escritos en los carteles que portaban los manifestantes, todos ellos ataviados con la bandera del país.

A la manifestación asistieron también políticos de los partidos españoles Ciudadanos (liberales), Unión, Progreso y Democracia (UPyD, centristas) y Unión del Pueblo Navarro (UPN, de centroderecha).

En nombre de Ciudadanos, Fernando Maura señaló que España "debería hacer más" en esta causa, como "liderar una estrategia de solidaridad" con el pueblo venezolano.

"¿Quienes somos? ¡Venezuela! ¿Qué queremos? ¡Libertad!" y "Madrid, escucha, Venezuela está en la lucha", gritaban también los manifestantes.

La protesta finalizó con un minuto de silencio de apoyo a las "víctimas de la represión y la dictadura venezolana" y el himno de Venezuela.