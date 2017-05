Alegato feminista del jurado de Cannes en favor de las mujeres en el cine

Las integrantes del jurado de la 70 edición del Festival de Cannes lanzaron hoy un claro alegato en favor de una mayor presencia femenina en la industria cinematográfica con la intención de que el cine sea un reflejo de la sociedad actual.

"Nos estamos perdiendo muchas historias", lamentó la directora, guionista y productora alemana Maren Ade, para quien que el negocio sea tan predominantemente masculino hace tener la sensación a veces de que no es un mundo para las mujeres.

La actriz estadounidense Jessica Chastain respaldó esa postura subrayando que con un mayor número de películas firmadas por mujeres habría personajes femeninos más auténticos.

La competición oficial de esta edición, según señaló, le ha hecho constatar que la manera en que las mujeres quedan retratadas en la gran pantalla "es bastante perturbadora, salvo algunas excepciones".

"Espero que con más cineastas haya más mujeres de las que conozco en mi día a día, más proactivas, que no reaccionan solo a los hombres alrededor de ellas, sino que tienen su propio punto de vista", apuntó.

La actriz, directora y cantante francesa Agnès Jaoui, igualmente integrante del jurado presidido este año por el director y productor español Pedro Almodóvar, llevó esta semana la reivindicación a la alfombra roja, al ponerse un mechón en el labio superior como si fuera un bigote.

"Nadie lo captó, pensaron que era peluda", bromeó.

La representación femenina en el palmarés de este año contó con Sofia Coppola, premio de dirección por "The Beguiled": "Hizo un magnífico trabajo", resumió la actriz china Fan Bingbing, que formó parte de las deliberaciones.

La británica Lynne Ramsay, directora de "You Were Never Really Here", fue distinguida además con el premio a mejor guión -compartido con el griego Yorgos Lanthimos-; la alemana Diane Kruger, fue considerada la mejor actriz por "In the fade", y Nicole Kidman, obtuvo el Premio Especial de la 70 edición de Cannes.