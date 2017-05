¡Que bochornosa situación! Justin Bieber olvida letra de "Despacito"

El éxito musical que obtuvo la canción “Despacito” de los cantantes Luis Fonsi y Daddy Yankee, generó que Justin Bieber se animara a participar en el remix y además cantara en español.

En redes sociales está rondando el video en el que se evidencia que el cantante canadiense ha olvidado por completo la canción y deicidió inventarse la letra diciendo "dorito" y "poquito" "Despacito, I don't know the words so I say 'poquito', I don't know de words so I say 'doritos'" (“Despacito”, no sé las palabras así que digo 'poquito', no sé las palabras así que digo 'doritos').

Además, en el video aparece que los asistentes tampoco se sabían la letra de la canción, pues Justin tratando de salvar su presentación le pasó el micrófono al público pero sin ninguna respuesta el cantante dice “bla bla bla”.

“Despacito” logró estar en el primer lugar en la lista Billboard, convirtiéndose en el mayor éxito musical de este año.