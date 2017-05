Kruger, Zvyagintsev, Lanthimos y Akin, en la gala de premios de Cannes

La última alfombra roja del 70 Festival de Cannes se convirtió hoy en un juego de adivinanza porque el paso de los cineastas apunta a la consecución de un premio y por ella pasaron Diane Kruger, Joaquin Phoenix, Lynne Ramsay, Andrey Zvyagintsev, Yorgos Lanthimos o Fatih Akin.

El sistema del festival es avisar a los equipos de las películas en competición que van a tener premio, pero sin precisarles de cuál se trata, de forma que su paso por la alfombra garantiza que formarán parte del palmarés.

Entre los que pasaron hoy por esta última alfombra roja, la actriz alemana Diane Kruger, protagonista de "In the Fade" y favorita para el premio de interpretación, con el director del filme, Fatih Akin.

Kruger, con un vestido negro de mangas abullonadas, aseguró estar un poco estresada, pero también emocionada y orgullosa. "Es como un sueño, no haces las películas por un premio, pero esta me ha costado mucho a nivel personal, y que le den alguno significa que mucha más gente lo va a ver", dijo a la televisión del festival.

También Joaquin Phoenix, protagonista de "You Were Never Really Here" y que aparece en todas las quinielas del palmarés que anunciará el jurado presidido por el español Pedro Almodóvar.

Phoenix llegó con la realizadora del filme, la escocesa Lynne Ramsay, ambos muy sonrientes.

Otros equipos presentes en la alfombra roja fueron los del filme francés "120 battements par minute". Su director, Robin Campillo, y una de las protagonistas, la belga Adèle Haenel, se mostraron satisfechos porque la inteligencia política del filme haya sido entendida en Cannes.

El realizador sueco Ruben Östlund, responsable de "The Square", desfilaba con el protagonista de su filme, Claes Bang, mientras que el griego Yorgos Lanthimos ("The Killing of a Sacred Deer") y el ruso Andrey Zvyagintsev ("Nelyubov") llegaban solos.

"Esta última semana he descansado. He intentado estar ajeno a las previsiones hasta hoy, porque no sabía si me iban a hacer venir aquí o no", señalaba Zvyagintsev.

Y más allá de los posibles premiados, por la última alfombra roja pasaron Adrien Brody, David Lynch o Uma Thurman, presidenta del jurado Una Cierta Mirada, con un llamativo vestido dorado.

Así como todo el jurado de la sección oficial, con Almodóvar a la cabeza, seguido de Jessica Chastain, Maren Ade, Fan Bingbing, Park Chan-wook, Paolo Sorrentino, Agnès Jaoui, Gabriel Yared y Will Smith, que no paró de firmar autógrafos.

Almodóvar aseguró que la elección de las películas que formarán el palmarés ha sido "difícil porque cada uno ha defendido su posición". Pero -agregó- "es así como debe ser, ha sido muy creativo y democrático".