Ednodio Quintero: La solución para Venezuela será pacífica

Barcelona, 28 may (EFE).- El escritor venezolano Ednodio Quintero, que acaba de publicar en España su última novela, "El amor es más frío que la muerte", considera que "no se puede hablar de una situación de guerra civil en Venezuela" y cree que la solución para su país será "pacífica".

Quintero no se ve capaz de escribir ahora sobre la crisis económica e institucional que vive Venezuela en los últimos años, porque "para hacer literatura de eso, habrá que esperar a que pasen unos años", señala en una entrevista con a Efe, y añade: "No me corresponde a mí hacer literatura de urgencia, tengo un espíritu más sereno".

Parafraseando al Serrat que versionó a Antonio Machado, Quintero cree que "todo pasa, y esto también pasará, pero, en el fondo, Venezuela no le importa a nadie fuera del país, como no les importó en su momento Kosovo y todos los Balcanes".

Sin embargo, aunque "en la lucha contra el totalitarismo siempre tienes las de perder, es necesario luchar".

Describe el enfrentamiento que hay en Venezuela como "una pelea de un tigre contra un burro", pero Quintero piensa que "la solución acabará siendo pacífica, porque no se puede hablar de guerra civil en la que estén enfrentados dos sectores armados".

El autor venezolano recuerda que sus compatriotas suelen resolver muchas cosas a través de chistes, memes, caricaturas, lo que "demuestra que es una sociedad, en el fondo, muy dinámica y quizá optimista".

El título de su novela, que es exacto al de una película de su admirado Rainer Werner Fassbinder, tiene, sin embargo, que ver con la traducción de un título de rock "Love is colder than death".

Quintero, que es además fotógrafo, incluye una de sus obras en la portada de la novela, que ha publicado Candaya. "Es una foto que hice el 28 de diciembre de 2011 en Japón en mi última estancia en aquel país" y, de hecho, en la novela habla de su "experiencia en el invierno nuclear que siguió al tsunami que destruyó la central de Fukiyama".

"El amor es más frío que la muerte" sitúa al lector en un país asolado por la peste, en el que el protagonista de una fábula distópica huye del hospital para apestados donde había sido confinado e inicia una travesía hasta llegar a un páramo yerto que le recuerda el territorio agreste donde transcurrió su infancia. "Es un canto a la vida y a la belleza femenina", resume el autor.

Se podría pensar que se trata de una novela autobiográfica, pero Quintero lo niega, sin embargo, admite: "Casi todo lo que yo he escrito está escrito en primera persona, pero es un yo enfático, un personaje inventado, a pesar de que ese personaje tenga inevitablemente una parte mía".

El propio autor acaba dando pistas al lector, pues en esta novela el personaje se llama Montilla, que es el segundo apellido de Quintero.

Quintero escribió esta novela en apenas seis meses antes del proceso de limpieza y ajuste, todo lo contrario de lo que está viviendo con otra novela que llevo once años escribiendo y que "no fluye por lo compleja que es".