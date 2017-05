Café geisha natural panameño marca récord en cata de cara a subasta

Una variedad de café exótico geisha natural impuso un "récord histórico" al conseguir 94,1 puntos sobre 100 en una cata internacional celebrada en Panamá, para identificar los mejores granos del país, previa a una subasta electrónica que tendrá lugar en julio próximo.

Boquete (Panamá), 28 may (EFE).- Una variedad de café exótico geisha natural impuso un "récord histórico" al conseguir 94,1 puntos sobre 100 en una cata internacional celebrada en Panamá, para identificar los mejores granos del país, previa a una subasta electrónica que tendrá lugar en julio próximo.

La variedad geisha es la estrella de los cafés exóticos de Panamá, que tiene en Asia su principal mercado.

En la cata internacional, que comenzó el miércoles y culminó el sábado, se impuso el grano producido por la familia Peterson en la Hacienda La Esmeralda.

"El 2017 ha sido un gran año. Estamos extremadamente alegres con el puntaje del geisha natural, que a pesar de la complejidad de este café, con sabores afrutados, jazmín, son muy complejo todos sus atributos", dijo hoy a Efe Daniel Peterson.

Resaltó que este año la producción se enfrentó a retos climáticos, que sin embargo no hicieron mella en el grano, cuya calidad fue "reconocida y premiada" por los jueces que participaron en la XXI Cata Internacional The Best of Panamá.

Un total de 17 jueces de Japón (2), Taiwán (5), Hong Kong (2), Corea del Sur (2), Australia (2) y Estados Unidos (4) tuvieron la tarea de examinar 76 lotes de granos de las variedades especiales geisha y pacarama, además de los cafés tradicionales.

Escogieron los 10 mejores lotes de cada una de esas variedades, en una competencia que estuvo muy reñida, según la Asociación de Café Especial de Panamá (SCAP por sus siglas en inglés), que preside Wilford Lamastus.

El geisha natural de Eugene Altieri obtuvo el segundo lugar con 93,2, y el tercero el de Edwin Santamaría, con 93,03 puntos.

El mejor geisha lavado fue el Helen Russez, con 93,05 puntos, al que siguió el producido por Carlos Aguilera (92,79 puntos) y en de Edwin Santamaría (91,89 puntos).

Los cafés tradicionales sacaron su casta en calidad y se impuso con el primer lugar en la categoría del mejor tradicional lavado el café Moi Honey de Finca Lérida con 89,73 puntos, mientras que el mejor tradicional natural fue el café Elías Swett Natural de Graciano Cruz con 88,76 puntos.

"Me siento muy contenta porque nuestra finca logró llevarse premios en esta competencia internacional, y esto nos dice que vale la pena el trabajo que estamos desarrollando los productores más jóvenes porque buscamos continuar ofreciendo al mundo la mejor calidad en café especial", dijo hoy a Efe la dueña de la Finca Lérida, Sonia Amoruso.

En febrero pasado, 12 compradores de Taiwán visitaron fincas cafeteras de las tierras altas de Chiriquí, la occidental provincia panameña donde se ubica Boquete, para conocer los atributos y calidad del grano.

Panamá impuso un récord mundial en la comercialización de café fino en subastas electrónicas al vender una libra de geisha a 350,25 en un lote de 100 libras en el 2013.

De acuerdo con las cifras oficiales, en 2015 las exportaciones de café panameño alcanzaron los 3,01 millones de dólares, y en 2016 fueron de 4,03 millones de dólares.