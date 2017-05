Nibali: "Dumoulin ha merecido la victoria"

El italiano Vincenzo Nibali (Bahrain), tercer clasificado en el Giro del Centenario, admitió que más no podía conseguir y recordó los malos días pasados en las etapas del Blockhaus y Oropa.

"Más que esto realmente no podía hacer, las energías no dieron y la crono ha decidido la clasificación del Giro. Por desgracia tuve dos días malos, el Blockhaus y Oropa, cuando no tuve piernas e hice algunas cosas equivocadas", señaló el ciclista siciliano.

Para Nibali este Giro ha sido de "un nivel muy alto y ha tenido un justo vencedor".

"Ha sido un Giro de un nivel muy alto, donde todo el mundo tenía que luchar y luchar hasta el final. Yo creo que es justo felicitar a Dumoulin porque mereció la victoria. Hemos tratado de distanciarle, pero siempre se ha mantenido", destacó.

De nuevo el recuerdo del malogrado Michele Scarponi se presentó en el pensamiento del "Tiburón de Mesina".

"Quiero citar nuevamente a Michele Scarponi: su memoria sigue viva y le veía todos los días de este Giro. Le queríamos y dejó sonrisas en el corazón de cada uno de nosotros", manifestó.

Respecto a sus planes, el doble ganador del Giro y vencedor de las tres grandes dejó dudas.

"No se si haré el Tour o tal vez la Vuelta, vamos a ver", concluyó.