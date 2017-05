Raikkonen: "Hoy me tocó el final malo de la historia"

El piloto finlandés Kimi Raikkonen (Ferrari), segundo hoy en el Gran Premio de Mónaco después de haber salido en el primer lugar y tras una maniobra acertada de su compañero alemán Sebastian Vettel, que ganó la carrera, dijo que le tocó "el final malo de la historia".

"Está claro que (cambiar ruedas antes) no funcionó bien para mí. Pero aparte de eso, no tengo ni idea, es lo que puedo decir ahora. Hoy me tocó el final malo de la historia. Es una segunda plaza, pero obviamente no contará mucho en mis recuerdos", dijo el piloto finlandés al ser preguntado por el movimiento estratégico de su compañero que le costó la victoria en la carrera.

Raikkonen apuntó que para el equipo Ferrari tener a sus dos monoplazas en los dos primeros puestos de la carrera es "un gran resultado". "Es lo que hay, podemos hablar de qué podría haber ocurrido si hubiera ido de otra forma, pero eso no cambia nada", agregó.

Preguntado por si podría haber ignorado las órdenes del equipo, el piloto finlandés recordó que "trabajan como un equipo".

"Si no crees en lo que te dicen o en cómo trabajan, entonces sería más complicado. Siempre intentamos hacerlo lo mejor posible y hoy, como equipo, conseguimos los dos primeros lugares. Para mí podría haber sido mejor, pero ya hablaremos", dijo.

Respecto a la debilidad de los coches Mercedes en esta carrera, el piloto finlandés recordó que estamos en el inicio de la temporada -la de Mónaco fue la sexta carrera del curso- y se mostró seguro de que todos tendrán "carreras difíciles" durante el año.