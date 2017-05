Santos felicita a Nairo y destaca su "brillante actuación" en el Giro

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, felicitó hoy a Nairo Quintana (Movistar) por su "brillante actuación" en el Giro de Italia del Centenario, en el que ocupó el segundo lugar tras el holandés Tom Dumoulin (Sunweb).

"¡Gracias Nairoman por tantas emociones! ¡Qué final de infarto en el giroditalia! Felicitaciones por esta brillante actuación NairoQuinCo", afirmó Santos en su cuenta de Twitter.

Dumoulin terminó con 31 segundos de ventaja sobre Quintana y con 40 segundos sobre el italiano Vincenzo Nibali (Bahrain), mientras que el también holandés Jos Van Emden selló el mejor tiempo en la prueba de hoy, con 33:08 minutos.

En esta edición del Giro, Fernando Gaviria se quedó con la camiseta morada de la regularidad al triunfar en cuatro etapas en la carreta italiana, en la que debutó.

Es la primera vez que un ciclista colombiano triunfa en cuatro etapas en la misma edición del Giro.

Al final de la competencia, Quintana aseguró que "un podio no es para decepcionarse" y que la experiencia en la carrera rosa le refuerza para intentar conseguir su segundo reto del año: el Tour de Francia.

"Un podio no es para decepcionarse. No somos máquinas para hacer todo como uno se plantea antes de una carrera, y no todas las veces se recoge premio cuando haces un trabajo grande", dijo.

"Estamos contentos, satisfechos. Lo mejor sin duda fue el gran trabajo de equipo, al que le estoy enormemente agradecido", destacó.