Sissons: "El vuelo sale pronto, no creo que la fiesta sea larga"

El neozelandés Ryan Sissons, ganador este domingo de la prueba de la Copa del Mundo de triatlón de Madrid, declaró a EFE en la zona de meta del Palacio Real que su vuelo "sale pronto", por lo que no cree que la fiesta de celebración "sea larga".

El neozelandés, nacido en Bulawayo (Zimbabue) hace 28 años, venció este domingo en la capital de España al imponerse por delante de los franceses Raphael Montoya y Simon Viain, segundo y tercero, respectivamente.

"Ha sido una prueba dura, pero el circuito de Madrid me ha gustado mucho", indicó el triatleta 'kiwi'. "No me vi ganador hasta el último ataque, a unos ochocientos metros, que es cuando logré despegarme (del francés Montoya); y de allí ya tiré a tope hasta meta", explicó a Efe Sissons, séptimo este año en la prueba del Mundial disputada en Gold Coast y tercero en la de la Copa del Mundo de New Plymouth, asimismo en Australia.

"Ahora regreso a Nueva Zelanda. Aquí llevaba ya una semana", comentó Sissons, cuyo técnico es su compatriota el extriatleta Kris Gemell.

"No creo que haga una fiesta demasiado larga, el vuelo sale muy pronto. Pero tengo un par de buenos amigos españoles y es muy posible que nos tomemos un par de tragos antes de irme", comentó, entre risas, el ganador de la Copa del Mundo de Madrid.